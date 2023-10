La respuesta de Gabi Desangles a Alfonso Rodríguez

La comunicadora Gabi Desangles reaccionó a los comentarios del cineasta Alfonso Rodríguez acusandola a ella y a sus compañeros de “Esto no es radio” de quedado callados y/o justificar la acción de Santiago Matías de convocar a las personas a la Zona Colonial a buscar 200 mil pesos el pasado sábado.

“Todos esos comunicadores que están trabajando para esa ´lacra´ calladitos, tanto que hablan y tanto verbo que tienen, no dicen nada, ¿no van a criticar eso? ¿se van a quedar callados? Acabo de ver a Tolentino justificando eso y las otras mujeres calladitas: Hony, callada; Lizbeth, la Gabi ¿no van a decir nada?”, cuestionó el cineasta en un video en su cuenta de TikTok.

Tras este comentario, la presentadora dijo que auqnue no es su estilo responder, no se puede quedar callada ya que admira y quiere mucho a Rodríguez.

“Yo siempre trato de ser muy justa y respetuosa con todo el mundo y con mi pais sobre todo y hay cosas que me duelen, pero también trato de ser responsable y medida con mis comentarios”, expresó Desangles y recomendó ver su comentario en el programa radial al momento que tocaron el tema de el CEO de Alofoke Media Group y lo que pasó en la Zona Colonial.

El comentario de Gabi

Durante su participación en Esto no es radio, Desangles dijo que aunque su jefe no fue que organizó la convocatoria a la Zona Colonial, le dio fuerza con el mensaje que envió diciendo que iba a dejar 200 mil pesos para que alguien lo encuentre.

“Él no fue que organizó todo, pero lamentablemente lo endosaste. De alguna forma le diste fuerza porque tú no eres todo el mundo, Santiago, cuando tú invitas a la gente a algún lugar se convierte eso en una noticia, en un evento nacional y la gente va a ir de manera masiva porque tienes un poder que no lo tiene casi nadie ni en este país ni en Latinoamerica”, expresó.

Los últimos días la Zona Colonial es tendencia en redes sociales por el desorden que ocurrió la noche de este sábado por una fiesta de Halloween protagonizada por personas de otras localidades.

Los vecinos de las calles Hostos y Padre Billini denunciaron el desorden, basura, mal olor e incomodidad que dejaron los teteos realizados en esa zona.