Reconocidos, el fotógrafo con pase directo a los eventos de los famosos

Desde la fiesta de revelación de sexo de la hija de Anuel AA y Yailin la más viral hasta el desfile de Jean Paul Gaultier en París, Francia, con Tokischa son algunos de los eventos en los que Jesús Jiménez, mejor conocido como Reconocidos, ha sido testigo exclusivo junto a su cámara.

Jesús contó a Listín Diario que cada una de las invitaciones de los famosos que confían en su trabajo surgen de manera espontánea, tanto en los casos de Anuel AA y Tokischa como en la boda de El Alfa, conciertos de Romeo Santos y el cumpleaños de David Ortiz, de quienes agradece la valoración que le han brindado como medio de comunicación.

"Eso es que me llaman y me dicen: 'Dale para acá'. Sí, todo ha sido sin planearlo mucho", explicó.

"Te puedo contar que para la Semana de la Moda en París yo no estaba acreditado para entrar al desfile, pero el personal de seguridad se dio cuenta cómo Ozuna, Shakira, Cardi B y Tokischa me llamaban y me dejaron pasar", agregó.

El fotógrafo que ahora ha revolucionado el contenido digital, captando los mejores momentos de los personajes más 'Reconocidos', recuerda cómo en el 2013 comenzó en solitario, asistiendo a fiestas en discotecas, y ya doce personas forman parte de su equipo.

Jesús Jiménez, de Reconocidos, estuvo en el cumpleaños de Ronald Acuña

En ese sentido, Jesús Jiménez, Luis Villar, Pavel Rivera, Nikaury Martínez, Julio Pérez, Wander Aquino, Manuel Jiménez y Gabriel Cuevas dicen presente de manera permanente en las presentaciones musicales de diferentes artistas como Joe Verás, Alá Jazá, Dj Adonis, Elvis Martínez, Raulin Rodríguez, Rochy RD, Jey One y Bulin 47 con el objetivo de que sus millones de seguidores en sus cuentas de Instagram se enteren del trabajo de su exponente favorito.

Entre los acontecimientos a los que Reconocidos le ha realizado cobertura, destacan la inauguración del penthouse de Alexandra MVP, gira por Europa de Lírico en la Casa, cumpleaños en Panamá del pelotero Ronald Acuña y reuniones políticas del fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Recientemente, por su labor, la plataforma de Reconocidos ganó como Medio Digital del Año en Premios La Flor 2023.

Reconocidos ganó en Premio La Flor 2023