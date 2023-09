Kourtney Kardashian revela que fue sometida a cirugía fetal de emergencia

Kourtney Kardashian fue sometida a una cirugía fetal de emergencia a pocas semanas de dar a luz a su bebé, así lo dio a conocer la socialité a través de un comunicado tras su esposo Travis Barker abandonar la gira de Blink-182.

"Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida de mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto", dijo Kourtney.

La mayor del clan Kardashian aseguró que ahora siente más admiración por las madres que tienen que atravesar por problemas de salud en estado de gestación, algo que pensó nunca le sucedería por haber tenido tres embarazos sin complicaciones.

"Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo", comentó.

"Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevo por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición", finalizó.

La celebridad hizo el anuncio junto a una imagen donde se ve la mano del baterista sosteniendo la de ella y una curita en su barriga.