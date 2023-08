Julietta Rodríguez: “Quiero combinar talento dominicano con puertorriqueño, el Caribe debería exportar unificado”

Julietta Rodríguez nació en La Romana y heredó de su padre el amor al arte. Esto se reflejó desde su infancia, ya que recuerda que cuando tenía alrededor de 8 años trabajó los fines de semana en un programa de televisión en su pueblo.

“Ahí fui desarrollando esa habilidad de estar frente al público, de estar frente a las cámaras”, narró.

Como niña era común también que practicara con “su público”: sus familiares y amigos cercanos.

“Era como un lazo que yo tenía con mi papá, las artes en general. Creo que mis hermanos también tienen esa conexión con papi a través de las artes, así que por ahí fue que que comenzó todo”, narró la actriz.

Años después, cuando llegó la hora de irse a estudiar, fue casi natural para ella optar por la carrera de Comunicación Social.

Julietta Rodríguez debutó en la actuación hace 12 años como protagonista de la ópera prima de la destacada directora Leticia Tonos, “La hija natural”.

Durante sus años de carrera universitaria empezó a trabajar en publicidad. Es en una de estas producciones que la invitan a audicionar para un rol protagónico en una película de Leticia Tonos, y resultó ser “La hija natural”. La escogieron para el rol.

“Luego del casting yo le escribí (a Leticia Tonos) incluso para ponerme a la orden como asistente de producción, y ella me dijo: ‘no te preocupes, ya tú tienes el papel”’, contó.

“Fui feliz, muy feliz sobre todo porque Leticia Tonos es una productora, directora, mujer maravillosa y me sentí muy halagada de que ella haya reconocido mi audición”, agregó.

Para este rodaje tuvo que poner en pausa su tesis universitaria, un sacrificio que más tarde valdría la pena.

“La hija natural” fue multigalardonado internacionalmente, y además fue el primer paso de una carrera de éxito en el cine, que 12 años después le haría merecedora de un Emmy en la categoría “Sun Coast Regional”, que ganó junto a su esposo, el puertorriqueño Ari Maniel Cruz, por el documental “Sounds of the Rum Capital”, un audiovisual bajo la producción de Paco López.

En estos años de experiencia ha acumulado créditos como “Al Sur de la Inocencia” (2014), “Flor de Azúcar” (2016), “Viejos” (2021) y Jupía (2022). En 2017 protagonizó la película del director Alejandro Andújar, “El hombre que cuida”, junto a Héctor Aníbal, rol que considera como el que más la retó como actriz.

”Hice mucha conexión con el personaje y el personaje tuvo situaciones difíciles de manejar en la historia y yo conecté mucho con él", reveló.

Además de actriz ha trabajado como productora y más recientemente también como directora. Tres disciplinas que a su joven edad la han convertido en una cineasta pluridimensional.

“Son muy diferentes, son muy bonitas y cada una cumple un rol en mi vida. No tengo hijos, pero supongo que es como preguntarle a una madre, que a cuál hijo quieres más. Yo supongo que los quieren de manera diferente a cada uno, pero los ama con locura”, explicó Rodríguez.

“Son tres procesos muy diferentes y no podría vivir en mí uno sin el otro”, añadió.

“He crecido mucho, como profesional y como persona, yo creo que los artistas se deben a sus vivencias, y creo que estos años me han ayudado a madurar, a convertirme en una mujer fuerte, pero sensible y eso quiero creer que lo expreso en mi arte, ya sea cuando actúo, dirijo o como cuando produzco y trabajo con otros colegas artistas”, dijo en la entrevista con Listín Diario.

Mantenerse vigente durante estos años no ha sido una tarea fácil. Reinventarse, según explicó Rodríguez, ha sido uno de los mayores retos que ha tenido en su carrera.

Con el paso de los años, las audiencias se han vuelto más demandantes y exigentes, hay mayor criterio y esto supone un reto para los artistas.

“No es lo mismo la comunicación ahora que la comunicación hace 10 años, o el cine ahora mismo. Creo que es mucho trabajo de introspección y crecimiento personal. En la medida que yo crezco personalmente pues puedo desarrollar la humildad y la sensibilidad para conectar con nuevas generaciones”, explicó.

PAREJA DE PUERTORRIQUEÑO

Julietta comparte la misma pasión por el cine con el director puertorriqueño de cine Ari Maniel Cruz, quien actualmente es su esposo, y ambos decidieron que Puerto Rico es “el mejor lugar para estar en ese momento”.

Se fue en pandemia a pasar un tiempo allá y con el paso de los meses esta isla se convirtió en su segundo hogar.

Este cambio también significó adaptarse a una nueva industria cinematográfica, pasión que comparte con su esposo.

“No es lo mismo, hay otras reglas ahí, uniones diferentes, sindicatos diferentes, pero vuelvo y digo que mis hermanos y amigos puertorriqueños han sido muy solidarios conmigo y me abrieron la puerta”, explicó.

Este dúo caribeño del cine fue parte de materializar el documental “Sounds of the Rum Capital”, un audiovisual bajo la producción de Paco López, junto a Rodriguez y dirigido por Ari Maniel, que resultó merecedor de un premio Emmy al mejor documental tópico.

“Logramos sacar la pieza de 35 minutos más o menos que combina lo mejor del ron y lo mejor de la música y el proceso de elaboración de cada de cada universo. Cómo se elabora el mejor ron del mundo y cómo se elabora la mejor música del mundo”, explicó.

“Puerto Rico no solamente es una capital de la música, porque para ser una isla tan pequeña tiene de los mayores exponentes de música a nivel mundial, también producen muy buen ron”, agregó.

En la carrera de cualquier artista ganar un Emmy es un logro significativo. No solo es una de las premiaciones más prestigiosas en el mundo, sino que representa el primer paso para convertirse en un “EGOT” (ganador de Emmy, Grammy, Oscars y Tony), un logro que solo ha sido conquistado por 18 personas en todo el mundo, incluyendo a Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg y Viola Davis; y que Julietta confesó que aspira a ser la primera dominicana en hacerlo.

Su nueva vida en Puerto Rico además le ha permitido trabajar con destacados artistas como Bad Bunny, Kany García, Wisin, Pedro Capó, entre otros.

“Para ser un gran artista tú debes ser una gran persona y todos ellos realmente son grandes personas”, contó la productora.

“Hemos hecho un trabajo bastante decente no solamente para Puerto Rico, sino para todo el público latino”, añadió.

Ante la posibilidad de realizar proyectos de este tipo a nivel local, la productora confesó que le gustaría trabajar con Tokischa.

“Yo creo que es una chica que ha dado mucho de qué hablar, pero va a seguir dando mucho de qué hablar porque creo que ella es una artista bastante completa y pues unifica un montón de cosas”, explicó. Juan Luis Guerra, El Alfa y Maridalia Hernández, completan su lista.

“Me encantaría trabajar con dominicanos de todas las generaciones, creo que han aportado mucho al arte dominicano”, dijo.

Otra de sus metas es continuar llevando unión en la industria cinematográfica en el Caribe.

“Quiero combinar talento dominicano con talento puertorriqueño porque yo creo que el Caribe debería exportar más talento unificado como lo hicieron los reguetoneros y los dembowseros”, afirmó.

El éxito de ellos, agregó, se debe “a la unificación y al respaldo que se dan (...) me gustaría hacer trabajos de calidad junto con mis hermanos puertorriqueños, haitianos, cubanos… me encantaría unificar un poco más el Caribe”, indicó.

DEL CINE DOMINICANO

“Yo creo que la industria de cine dominicano es maravillosa, es espectacular, es envidiable inclusive”, opinó Rodríguez.

“Nosotros estamos haciendo lo que cualquier país del mundo quisiera hacer. Creo que tenemos un buen cine, de calidad, que tenemos total capacidad de ir a cualquier festival del mundo, de hecho, lo hemos hecho… Debemos mejorar, pues yo creo que estamos en camino”.

Con respecto a actuar en el país, la actriz considera que no es difícil lograr una carrera en esta área en el país.

Explicó que la perseverancia, disposición y deseo de seguir trabajando son factores que la han llevado a donde está ahora.

“Difícil es en Los Ángeles, es difícil en Nueva York, pero en República Dominicana creo que hay mucha oportunidad para los talentos nuevos para poder dejarse ver”, opinó.

Exhortó a los jóvenes a tener más paciencia y a entender que “todo cae por su propio peso, que no hay que desesperarse”.

Fuera de las cámaras. Más allá de las cámaras, micrófonos, grandes eventos y ambiciones, hay una Julietta que disfruta de los aspectos más sencillos de la vida, como la siembra, un hobby que la conecta con sus raíces.

“Me encanta sembrar, trabajar la tierra y crecer mis frutos. Yo soy de La Romana y en el patio siempre había coco, mango, limón, entonces me encanta trabajar la tierra y creo que es es una una acción bonita y me conecta con mis raíces, me hace humilde, siempre me regresa a mi realidad”, contó.