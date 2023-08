La bailarina, identificada en redes sociales como Rous Valkyria, exigió a través de videos publicados en TikTok que el bachatero Eudis "El Invencible" se disculpe con ella luego de desnudarse cuando ambos se encontraban en plena actuación durante una presentación artística en una fiesta de cumpleaños para la que ambos fueron contratados.

A raíz de que el video del momento se hiciera viral, la joven mujer que también se dedica a crear contenido para OnlyFans, aseguró que el incidente con el cantante la ha afectado en su vida familiar y profesional.

"Considero que el cantante Eudis me debe una disculpa, yo considero que él debería de darme una disculpa por el escándalo que hizo conmigo en tarima. Yo estaba trabajando, él también, no tiene nada que ver con que yo sea modelo de lo que sea, no tiene nada que ver", explicó Rous Valkyria.

"Yo creo que él como persona tiene que respetarme y él también tiene que respetarse. Me está afectando en mi vida personal con mi familia y en mi trabajo", agregó.

Rous Valkyria también aclaró que desconocía que Eudis había expuesto su miembro viril delante suyo.

"Yo nunca me imaginé eso. ¿Por qué yo iba a pensar eso que él se iba a desabotonar el pantalón y se iba a desnudar ahí y se iba a sacar su miembro? Yo no sabía que El Invencible iba hacer eso", dijo Rous Valkyria.

"Yo les juro que yo no vi eso porque si yo hubiese visto eso la historia hubiese sido otra, estuviese yo presa ahora mismo. No es que yo lo iba a matar ni nada de eso", continuó.