A pesar de sus disculpas, Eudis "El Invencible" no ha dejado de recibir críticas por mostrar su miembro viril durante una fiesta de cumpleaños privada, que incluso han llegado de parte de algunos de sus colegas, como Jandy Ventura, quien condenó la actuación pública del bachatero.

En una entrevista para el programa radial "Jessica en punto", el merenguero dio su punto de vista con relación al nuevo recurso de los artistas para ganar notoriedad a través del morbo, por lo que el nombre de Eudis llegó a colación.

"Que pasó con Eudis 'El Invencible', ¿tu parecer?", preguntó Jessica Pereira. A lo que Ventura respondió: "Asqueroso y es amigo y me da pena, me da vergüenza. Si fuese por mí, lo digo públicamente, estuviera preso hoy en día. Eso es exposición pública que está penado en cualquier parte del mundo".

De manera tajante, el hijo del fenecido artista Johnny Ventura le restó importancia al arrepentimiento y justificación de Eudis luego de salir a la luz el video del momento en el que dejó ver su parte íntima ante los presentes en la celebración que se encontraba animando.

"No me importa lo que él piense, te lo digo honestamente, y mira te soy honesto, lo que él hacía como entretenimiento o lo que él hace como entretenimiento fuera de eso, él tipo es una persona que realmente ha tratado de hacer algo para sobresalir pero no debe llegar a este punto", afirmó.

Por otro lado, Ventura aseguró que no tendría problema en colaborar con Tokischa, aclarando que la polémica rapera "no tiene la culpa de ser aceptada en la sociedad", ya que la decisión de escuchar su música es personal, aunque admite que quisiera que sus letras sean diferentes "porque lamentablemente tú no puedes controlar todas las vías por donde le puede llegar a un niño una información".

En ese sentido, el intérprete de "Almohada" contó que ha intentado bloquearle a su hija todos los accesos de programas infantiles con los que no está de acuerdo y no ha sido posible.

"Yo traté de controlarle eso a mi hija y eso los bloqueaba y donde quiera y entonces le sale por otro canal, entonces porque lo repostea fulano, entonces tú no tienes como parar esa invasión", señaló.