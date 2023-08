Bachatero pide disculpas por mostrar su parte íntima en pleno show

El bachatero Eudis “El Invencible”, conocido por su enérgica y avasallante actuación en sus presentaciones, pidió disculpas a Dios, a la población, a su familia y a sus colegas y compañeros artistas por mostrar su parte íntima en plena presentación musical durante una fiesta privada para la que fue contratado por una empresa que se dedica a organizar eventos de adultos, como despedidas de solteros.

El cantante explicó que se encuentra rumbo a Estados Unidos para cumplir con sus compromisos artísticos en ese país, por lo que decidió publicar un video en sus redes sociales y no ofrecer las entrevistas que los medios de comunicación le han estado solicitando a raíz del incidente.

“Quiero pedir perdón a Dios, disculpas al pueblo dominicano, disculpas a mi familia, al género de la bachata y a la industria de la música", dijo Eudis en el clic que fue publicado en su cuenta de Instagram, para aclarar que: "Era en una villa, no era en una discoteca, no era en una tarima, no habían niños, ni adolescentes, ni menores", agregó.

"No se puede justificar esa acción, pero lo que pasó fue lo siguiente: me dejé llevar del morbo. Como ustedes pueden ver, la chica hizo lo que hizo y yo me dejé llevra del morbo como humano que soy, cometí un error que no se volverá a cometer nunca más en mi vida. Le pido disculpas una vez más a la sociedad dominicana, a mis seguidores, a mi fanaticada, a la empresa que me maneja y a todos ustedes. Espero que me puedan comprender", finalizó.

Por su lado, la anfitriona de la fiesta salió en defensa del artista, a quien describió como un personaje que se ajusta a la petición de sus clientes.