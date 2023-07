Esposo de Sabrina Gómez le pide matrimonio otra vez con anillo nuevo incluido

Sabrina Gómez pretendía sorprender a su esposo, Manuel Muñiz, con quien contrajo nupcias en 2010, por el Día de los Padres, pero la sorpresa se la llevó ella cuando recibió una segunda propuesta de matrimonio.

En una publicación de Instagram acompañada por la canción "Contigo" de Joaquín Sabina, sonando de fondo, la comunicadora y actriz contó que el hombre con el que lleva 18 años de relación, 13 años de casada y dos hijos en común realizó una reunión familiar y de rodillas le puso un nuevo anillo de compromiso.

"El sábado fue una día muy especial, resulta que mi esposo reunió a la familia para 'Celebrar el Padre'… y me dio la tremenda sorpresa: pedirme matrimonio otra vez. Una noche hermosa, donde las emociones estuvieron a flor de piel, todos sabían menos yo", escribió Gómez.

"Más de 20 años de estar cerca, 18 años de estar juntos, 13 de haber firmado un papel y 4 muchachos que son nuestra gran fortuna", continuó.

Finalmente, Gómez agradeció a Muñiz, a la joyería que le vendió la sortija a su pareja y a su hermano por guardar el secreto y ser parte de los cómplices, además aseguró que habrá otra boda.

Por su lado, en el clic aparece Muñiz leyendo un discurso para su esposa, a quien le dijo: "Gracias por todo lo que has hecho por mí y por nuestra familia. Eres una esposa maravillosa, una madre ejemplar, una amiga fiel y una compañera incondicional. Me haces reír, me haces soñar, me haces sentir muy especial. No hay nadie como tú en el mundo y no te cambiaría nada, absolutamente nada. Yo realmente hoy, de hecho, quiero renovar nuestro compromiso y pedirte que te cases conmigo otra vez".