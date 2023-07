Trajes brillantes y de llamativos colores dominan la alfombra roja de Premios Juventud

Atuendos de llamativos colores y trajes brillantes han sido la tónica dominante este jueves en la alfombra roja de la vigésima edición de los Premios Juventud, la gran ceremonia de la cadena Univisión, en la que ha resaltado la elegancia de cantantes como Paulina Rubio o las mexicanas Ha-Ash.

La alfombra roja se ha celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, por donde han desfilado durante más de tres horas grandes artistas latinos mostrando sus galas como la puertorriqueña Pao Pao, y la banda mexicana Camila, entre otros.

La presentadora del evento, la mexicana Alejandra Espinoza, ha sido una de las primeras en aparecer en el evento, que se celebra por segunda vez consecutiva en San Juan, después de 18 años en Miami, junto a sus compañeras la puertorriqueña Dayanara Torres y la venezolana Migbelis Castellanos.

Espectacular ha sido la aparición de Paulina Rubio ataviada con un vestido amarillo "color verano", como ella misma destacó entre risas a EFE.

"Tengo un estreno mundial 'Propiedad Privada' es una fusión de nuevos ritmos y me gusta mucho descubrir nuevas paulinas con la interpretación y sobre todo con la composición y esta es una fusión de lo nuevo con lo ranchero remitente", indicó respecto a la primera presentación en vivo que va a realizar de este tema.

Paulina Rubio fue la primera artista en presentarse en la primera edición de los Premios Juventud y ganó el premio "Voz del Momento" en 2004.

"No tener un género me ha ayudado mucho, lo importante no es llegar sino mantenerte y pues ser embajadora de los latinos y seguir siéndolo para mí es un honor y ser mujer es mi mayor regalo", comentó la artista sobre su trayectoria.

Asimismo, el dúo Ha-Ash mencionó que estaban "felices de estar en Puerto Rico" y de sus tres nominaciones a "Dúo favorito", "Pop Track del Año" y "Mejor Album Pop".

"El hecho de estar nominadas y saber que el público es el que decide por nosotros es muy satisfactorio saber que llegamos a las nominaciones y además que vamos a cantar", subrayaron ambas artistas, vestidas de rojo.

Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI encabezan con nueve nominaciones los Premios Juventud 2023.

El certamen se ha visto sacudido en esta jornada por la decisión de Univision de cancelar la participación del controvertido rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine por motivos de seguridad.