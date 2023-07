Shakira asistió por primera vez a la Paris Fashion Week este miércoles, donde lució un look que desde el primer instante acaparó la atención de todos. La cantante colombiana fue al evento de Alta Costura como invitada de la marca Viktor & Rolf, que pretendía rememorar los conjuntos más icónicos de sus pasarelas, incluido el que la artista llevaba puesto. Pero lo más comentado en redes fue un detalle aparentemente relacionado con Gerard Piqué, su exmarido, ya que algunos fans insinuaron que tenía una indirecta para él.

La intérprete de “Antología” causó sensación en el recinto La Salle Wagram, a donde llegó para presenciar el desfile de la propuesta otoño-invierno 2023 de la firma.

Cautivó con un abrigo de la colección otoño-invierno 2008 de la misma empresa, que está liderada por Viktor Horsting y Rolf Snoeren. Lo que más llamó la atención fue que su atuendo tenía como foco central enormes pliegues que formaban la palabra “no”.

Shakira lució una prenda blanca con apliques dorados que destacaron aún más el contorno de la palabra “no”, ubicada en la parte superior del abrigo.

También tenía un cinturón de tela hecho con los mismos materiales que marcó la cintura de la estrella latina.

La cantante complementó su vestido con un bolso de mano brillante, unos tacos con plataforma de Aquazzura en el mismo color y unos anteojos de sol marrones de Y2K, según describió Vogue.

Respecto a por qué sería una indirecta para Piqué, algunos usuarios de redes sociales consideraron que se debe a que Shakira tiene una canción que se llama “No”, que habla de un rechazo sentimental. El tema tiene versos como “no intentes disculparte, no juegues a insistir, las excusas ya existían antes de ti” y “voy a pedirte que no vuelvas más”.

Los fanáticos no dudaron en expresarle estas teorías en un posteo que hizo la originaria de Barranquilla. Compartió en Instagram una foto junto a la cantante Camila Cabello, en la que se las ve decir que no con el dedo índice de la mano, lo que aumentó las especulaciones de sus seguidores: “La letra de tu canción está más vigente que nunca”; “¿Qué mensaje le estará queriendo enviar Shakira al mundo con este look?”; “Shakira no hace nada sin planificar”. No obstante, otros también lo relacionaron a que podría ser el anuncio de su próxima canción. “¿Harás algo junto a Camila?”, le preguntaron.

UN VIAJE FUGAZ A BARCELONA

Antes de llegar a la Paris Fashion Week, la celebridad colombiana estuvo algunas horas en España para dejar a sus hijos Milan y Sasha junto a su padre. De acuerdo con información de la periodista Laura Vázquez, quien ha seguido la polémica separación durante varios meses, aseguró en su programa Mamarazzis que esto se debió a que Shakira y Piqué llegaron a un nuevo acuerdo.

El convenio que firmaron en diciembre de 2022 estipulaba que el exdefensor del FC Barcelona tenía derecho a estar con sus hijos gran parte del verano, pero parece que ahora esa regla cambió. La nueva información dicta que los pequeños estarían 15 días con su padre y 15 días junto a su madre, así hasta volver al colegio en Miami.