En el videoclip de “Copa vacía”, la nueva canción de Shakira junto a Manuel Turizo, aparece una rata. De inmediato, muchos usuarios lo relacionaron con Gerard Piqué.

En el audiovisual, lanzado hace cuatro días, también se ve a Shakira como una sirena.

“La figura de la sirena, en este video, es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida. Muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma, yo sacrifiqué muchas cosas por amor y esta sirena acaba en un basurero, llena de ratas y finalmente regresa a su hábitat”, explicó la cantante colombiana.

Luego remató: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”.

“¿Por qué no quieres cuando yo quiero?”, “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, “Siempre estás ocupado con tanto negocio”, son sólo algunas de las frases alusivas a lo vivido entre la artista y el ex futbolista del Barcelona.

RUPTURA HISTÓRICA

Calculado o no, lo cierto es que la ruptura amorosa entre Shakira y Piqué se convirtió en una mina de millones de dólares para sus bolsillos. ¿Por qué no aprovechar el dolor, la humillación, que ha sufrido públicamente al ver al padre de sus hijos, traicionarla con otra?

Ella misma dejó un mensaje contundente con su primer ataque directo a Piqué, a su novia Clara Chía y hasta su suegra, a través de “BZRP Music Sessions #53”, que produjo junto al argentino Bizarrap: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, antes de lanzar su más tema “BZRP Music Sessions #53”.

Se podría considerar en la historia de la música un verdadero fenómeno, el que en apenas 20 minutos de haber sido colocado en su canal YouTube alcanzó dos millones de visualizaciones. Y en un día 50 millones. Una canción que nació viral y que incidirá en la manera de promoción de la música en estos tiempos. Al día de hoy solo en el canal oficial del productor, desde hace cinco meses, lleva 579 millones de visualizaciones.

Esta tendencia de retratar las realidades amorosas de los propios artistas en sus canciones no es una modalidad de estos tiempos. Hay ejemplos del siglo pasado, como los de Julio Iglesias y Anthony Ríos o Yolandita Monge.

Sin embargo, es evidente que en los últimos tiempos ha cobrado vigencia. Y ahora más que antes se traduce en dinero porque ahora mujeres y hombres tienen más posibilidades de facturar a través de las plataformas.

Además de Shakira, el recurso es usado por Karol G, Yailin, Rosalía, Anuel, Taylor Swift, Selena Gómez, Olivia Rodríguez, entre otras intérpretes de diferentes géneros. Los hombres, aunque son menos recurrentes, no se quedan atrás. Entre ellos se enlistan: Anuel AA, Justin Bieber y Cristian Nodal.

Con indirectas o no a sus ex parejas, en el último año para el ex futbolista del Barcelona, han sido éxitos rotundos.

YAILIN Y ANUEL

Hace unos meses Anuel AA y Yailin la más Viral terminaron su polémica relación amorosa. Esto sería motivo para que la dominicana lanzara su tema “Narcisista”, tema que ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones en YouTube y es número 17 en tendencias de música en la plataforma desde que fue lanzado hace 10 días.

El tema se resumen en que la intérprete de “Chivirika” ya lo olvidó y que realmente él nunca la mereció.

“Egoísta, envidioso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas, de mi película no eres protagonista”, dice el coro de la canción que la urbana le dedicó al puertorriqueño.

ANUEL

Ha quedado en evidencia que las canciones interpretadas cuando en el amor todo está “patas arriba” se viralizan con mayor rapidez.

Algunos como Anuel no se cansan de intentarlo. Luego de la ruptura con la dominicana, el intérprete puertorriqueño no ha dejado de ser polémica por sus intenciones de llamar la atención de “La Bichota”.

Hace unas semanas, cuando compartió en sus redes sociales un pequeño extracto de su nueva canción titulada “Mejor que Yo”, la publicación llamó la atención porque tenía un mensaje dedicado a Karol G.

Rápidamente, la publicación logró obtener más de dos millones de reacciones en la cuenta del cantante. Además de generar miles de comentarios, la mayoría señalando que el reguetonero no supera a Karol G.

La canción de Anuel deja en evidencia que no ha superado su relación con Karol G. Pese a que el artista puertorriqueño tuvo un romance con Yailin La Más Viral.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo”, dice una parte de la canción de Anuel AA.

KAROL G A ANUEL

Al concluir el romance Karol G con Anuel AA, la joven artista estaba dolida y supo canalizar su dolor a través de la música, grabando canciones alusivas a sus sentimientos y posicionándose como una de las intérpretes más famosas de la música urbana.

En febrero de 2022 la cantante apodada como “La Bichota” lanzó el tema musical “Mami” junto a Becky G, aunque Karol nunca habló sobre la letra de la canción, todos sus seguidores asociaron el tema a su expareja, el intérprete de “La jeppeta”.

“No me vuelvas a llamar, ya hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial… lo que se va, se va… rata de dos patas” son algunos versos interpretados por la colombiana.

ROSALÍA A C. TANGANA

En marzo de 2021, la cantante española Rosalía hizo el lanzamiento de su nuevo álbum “Motomami”, el que contiene varias canciones con supuestas indirectas a su ex pareja C. Tangana, entre ellas “Despechá”, en la que pide que “Dios me libre de volver a tu lao”.

La catalana se refugió en sus amigos y para olvidar la ruptura grabó “Mira qué fácil te lo voy a decir, esta motomami ya no está pa’ti”.

DE JULIO IGLESIAS A ISABEL PRESLEY

Uno de los casos más antiguos envuelve a Julio Iglsias. A principios de los 80 del siglo XX el cantante español gozaba de su soltería luego de divorciarse en 1978 de su primera esposa, Isabel Preysler, madre de tres de sus hijos, el afamado español le dedicó uno de sus éxitos a su expareja.

“¡Hey!” fue una canción que se ha argumentado que fue para responder a Presyler luego que esta declarara a la prensa que ella había sido el único amor del artista.

DOMINICANO Y PUERTORRIQUEÑA

Han pasado 37 años desde que la puertorriqueña Yolandita Monge irrumpiera con su emblemática canción “Señor del pasado”, con la que desempolvó una vieja relación amorosa que sostuvo con Anthony Ríos, provocando que el fenecido cantautor dominicano le respondiera con el tema “Señora tristeza”.

En 1985, cuando Yolandita colocó en el mercado el disco “Luz de luna”, que contenía el controversial tema "Señor del pasado", su mánager, esposo y productor, el fenecido Carlos “Topy” Mamery, estaba consciente de que rescatar la historia del antiguo amorío entre Yolandita y Anthony sería un éxito rotundo, traduciéndose en negocio.

Mamery no se equivocó. La canción se convirtió en un hit y hoy es uno de los grandes éxitos de toda la discografía de Yolandita, al punto que tanto en República Dominicana como en Puerto Rico el “dichoso romance” fue un tema que duró años vigente en los medios de comunicación.

En otros casos, sin irnos muy atrás en el tiempo, Ariana Grande le dedicó una canción entera a sus amores del pasado: ‘Thank u, next’.

Vio la luz en 2019 con unos versos en los que agradecía a todas sus exparejas todo lo aprendido en sus relaciones, nombrándoles además uno tras otro.

También merece una mención Olivia Grande con ‘Driver’s Licence’, cuando la escribió, acababa de romper con su compañero de reparto en el remake de ‘High School Musical’, Joshua Bassett, a quien se le relacionó enseguida con Sabrina Carpenter, la cantante de pelo rubio. También con quien mostró varias veces en redes sociales que le estaba ayudando con el carnet de conducir.

Aunque si hay que coronar a una reina en mandar mensajes a relaciones pasadas esa no es otra que Taylor Swift.

De todas las canciones que la cantante ha dedicado a sus exnovios, nos quedamos con ‘Dear John’ (2010). Ni en el título se cortó para hacer referencia a John Mayer y la ocasión lo merecería. Su breve unión de apenas unos meses fue muy sonada por la diferencia de edad. Él alcanzaba la treintena, mientras que ella solo tenía 19 años.