¿Ha encontrado Shakira de nuevo el amor?

“Siempre estás ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”.

Las frases, cómo no, pertenecen a Shakira. Concretamente, a su nueva canción, “Copa Vacía”, en la que canta junto a Manuel Turizo. Un cartel de la colombiana con cola de Sirena anunciaba el estreno para el 29 de junio, aprovechando así la tendencia de “La Sirenita” tras el “Live Action” de Disney.

Sin embargo, la cantante no está de nuevo en la cresta de la ola solo por su música, a pesar del éxito de “Acróstico” y de la expectación en torno a los nuevos dardos a Gerard Piqué en este nuevo tema, sino por los supuestos amores que podrían haber llamado a su puerta para sustituir al exfutbolista.

Los dardos y referencias a Gerard Piqué no cesan en las nuevas canciones de Shakira.EFE

Además, teniendo en cuenta que Mhoni Vidente, pitonisa famosa por haber acertado con algunas predicciones, ha pronosticado que la de Medellín tendrá un nuevo embarazo; las quinielas en torno a la paternidad de esta profecía no han cesado.

CARSON DALY

El famoso periodista estadounidense Carson Daly fue el primero de los nombres que apareció vinculado a Shakira como una supuesta nueva pareja cuando en abril de 2023 se les vio paseando juntos.

Sin embargo, este periodista de la NBC está casado con Siri Pinter, quien fue su asistente y con la que tiene tres hijos en común. La suya es una relación longeva, puesto que llevan más de 7 años casados y su romance empezó mucho antes de pasar por el altar.

Shakira y Daly se conocieron porque él presentaba “The Voice”, donde la cantante fue jurado en 2015. Y, en realidad, más allá de una foto posando juntos en un partido de los New York Islanders, no ha habido pruebas ni confirmaciones de que haya algo más que amistad entre ellos.

TOM CRUISE

El actor estadounidense fue el segundo en resonar como posible pareja con la que Shakira habría encontrado el amor de nuevo, sobre todo después de que coincidieran en el pasado Gran Premio de Miami en mayo y fueran vistos juntos disfrutando del evento.

En aquel momento, se rumoreó que el actor había quedado “prendado” con la cantante, pero, según habría dicho a Daily Mirror una fuente cercana, ella no estaba interesada en él de esa manera.

Según esta información, “Shakira no quiere avergonzarlo ni molestarlo, pero no tiene sentimientos románticos ni de atracción, solo estaba siendo amigable con él”. Y es que “se siente halagada pero no interesada”. Un “mensaje que le ha sido transmitido a Tom educadamente”.

Más recientemente, en una entrevista con “Despierta América”, Cruise ha hablado sobre ella, afirmando que “es muy talentosa y tanto su familia como ella son personas encantadoras”. Además, estuvo de acuerdo con la presentadora en que “sus caderas no mienten”.

JIMMY BUTLER

Según la predicción de la cubana Mhoni Vidente sobre el embarazo de Shakira, “el papá es un deportista o alguien que se viene juntando con ella”, o eso afirmó la pitonisa en El Heraldo Televisión, alegando también que “Shakira se quedó con ganas de tener una niña”.

Y deportista es, precisamente, uno de los hombres con quien se ha rumoreado que la colombiana mantendría un romance: concretamente, Jimmy Butler, el jugador de los Miami Heat de la NBA, a pesar de la relación que este mantiene con la modelo Kaitlin Nowak.

Estos rumores comenzaron después de que Shakira estuviese viéndole jugar en el FTX Arena y después publicase un “acróstico” (juego de palabras e iniciales) en su Instagram con la palabra “Heat”.

LEWIS HAMILTON

Otro deportista. Al igual que con Tom Cruise, los rumores entre un posible romance entre Shakira y Lewis Hamilton comenzaron después de que la colombiana fuese al Gran Premio de Miami y conversase animadamente con el piloto británico de la Formula 1.

Fueron vistos paseando por Miami también y después de eso también se les vio cenando juntos en un restaurante de Barcelona (España). No obstante, nunca han confirmado nada ni se les ha visto en actitud más íntima.

Y, de acuerdo con Vanitatis, una fuente cercana de la cantante habría aclarado que “ella es amiga de Hamilton desde hace tiempo”, ya que “la gente no sabe cuántos amigos tiene Shakira y cuántos de ellos son famosos, se sorprenderían”.

ALEJANDRO SANZ

Según Vanitatis, “Shakira está en el mercado” (es decir, está soltera y disponible), “pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el de la NBA, tiene fichado a un músico; por ahora es todo lo que se puede saber”.

¿Y quién sería este músico? Pues, según los rumores, ni más ni menos que el cantante español Alejandro Sanz, con quien la colombiana colaboró en las canciones “La Tortura” y “Te lo agradezco, pero no”.

Estos rumores se desataron al conocerse que el cantante de “Corazón Partío” habría roto con su pareja, Rachel Valdés, a pesar de que él está en España y Shakira en Miami, por lo que tampoco ha habido un material serio en el que basarse.

No obstante, según la revista Semana, un amigo de Sanz, Miguel Ángel Arenas, ha desmentido los rumores y ha dicho que “Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro”.

Sea como sea, habrá que esperar a ver si la colombiana nos da más pistas en sus canciones sobre si ya hay otro hombre ocupando su corazón y llenando su copa vacía.