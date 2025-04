Este martes inician los Play-In de la NBA

Steve Kerr, el aficionado al baloncesto, se entusiasma con el mini-torneo y el drama que crea al final de la temporada regular de la NBA y al inicio oficial de los playoffs.

Kerr, el entrenador de baloncesto, no lo disfruta tanto.

“No me ha encantado porque hemos estado en el lado equivocado de esto”, expresó Kerr, el entrenador de los Warriors de Golden State. “Estamos 0-3 en estos juegos de play-in. Y entonces, terminas entre los ocho primeros, sientes que deberías estar en los playoffs. Por otro lado, ha sido genial para la liga. Si estás en el octavo o séptimo lugar, bueno, tuviste 82 juegos para hacerlo mejor, y no lo hiciste”.

Aquí es donde los Warriors, y otros siete equipos, se encuentran ahora. Están en la postemporada. No están en los playoffs. Y con seis duelos esta semana se juegan un puesto en los playoffs o la eliminación.

La quinta temporada completa del torneo play-in de la NBA comienza el martes: el Orlando (7), recibe a Atlanta (8) en la Conferencia Este y Golden State (7), recibe a Memphis (8) en la Conferencia Oeste. Los ganadores de esos juegos se dirigirán a los playoffs. El que gane el duelo del Magic-Hawks tendrá la oportunidad de jugar contra Boston y el ganador del Warriors-Grizzlies enfrentándose a Houston.

Para los perdedores del martes, no todo está perdido. El perdedor del Magic-Hawks será anfitrión del Chicago (9) o Miami (10) el viernes en un juego de eliminación para ver quién enfrentará al No. 1 Cleveland en el Este. Mientras que el perdedor del Warriors-Grizzlies será anfitrión del ganador del duelo de Sacramento (9) y Dallas (10) para ver quién enfrentará al No. 1 Oklahoma City en el Oeste.

Trae Young y Paolo Banchero son los principales jugadores de los Hawks y Magic respectivamentes.Fuente externa

Los juegos Chicago-Miami y Sacramento-Dallas son el miércoles. Los perdedores de esos juegos quedan eliminados.

“Quieres ser consciente de no saturar demasiado la mente”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Estamos en nuestro mejor momento cuando tenemos gran claridad. Y sabemos cuál es nuestro juego en este punto. Sabemos cuál es su juego. Hemos jugado contra ellos tres veces en los últimos dos meses. Así que haremos un poco más de preparación que en un juego normal de temporada regular... pero no quiero que una sobrecarga de información nos frene”.

El mini-torneo comenzó en la burbuja de Walt Disney World en 2020, como una forma de equilibrar un calendario desigual ese año. El único juego fue Portland-Memphis para decidir el último puesto de playoffs en el Oeste; Portland ganó y se quedó con el octavo lugar.

El torneo completo comenzó un año después. Los equipos locales tienen un récord de 17-7 en esos juegos, lo cual es una buena señal para Golden State, Sacramento, Orlando y Chicago.

Rendimiento pasado en el play-in

De los ocho equipos en el torneo de este año, seis han estado allí antes. Atlanta tiene un récord de 3-1, Memphis 2-1, Chicago y Miami ambos 2-2, Sacramento 1-1 y Golden State 0-3.

“No nos ha ido bien en estos juegos de play-in”, comentó el delantero de los Warriors, Draymond Green. “Tenemos que concentrarnos y estar listos para jugar”.

Dallas y Orlando están allí por primera vez.

“La belleza de esto y la bendición es estar en casa, frente a nuestros fanáticos”, dijo el entrenador del Magic, Jamahl Mosley.

Atlanta en Orlando, martes, 7:30 p.m. ET

Serie de la temporada: Empatada 2-2

En juego: El ganador es el sembrado No. 7 y abre los playoffs el domingo visitando a Boston (2). El perdedor recibirá al ganador de Chicago-Miami en un juego de eliminación el viernes para decidir el sembrado número 8.

Perspectiva: Es el tercer encuentro en un lapso de ocho días para estos clubes, aunque el final de la temporada regular del domingo vio a ambos equipos reservando a muchos jugadores porque este enfrentamiento ya estaba establecido. En los otros tres duelos de esta temporada, los márgenes finales fueron de seis, seis y siete puntos. Este formato parece funcionar para Trae Young; tiene un récord de 3-1 en juegos de play-in.

La buena noticia para el Magic: Los equipos que entran al play-in como el sembrado No. 7 han llegado a los playoffs cada vez.

Memphis en Golden State, martes,10p.m. ET

Serie de la temporada: Warriors, 3-1

En juego: El ganador es el sembrado No. 7 y abre los playoffs el domingo en el número 2 Houston. El perdedor recibirá al ganador del duelo entre Sacramento y Dallas en un juego de eliminación el viernes para decidir el sembrado No. 8.

Perspectiva: Los Warriors tendrán tres oportunidades en casa esta semana para alcanzar los playoffs. Es una forma saludable de pensar. La pregunta es, ¿qué tan saludables están los Warriors? El pulgar de Stephen Curry estaba vendado el domingo y Jimmy Butler estaba cojeando cuando terminó. A los Grizzlies les encanta jugar juegos de visitante; Ja Morant dice que se alimenta de la energía negativa.

Miami en Chicago, miércoles, 7:30 p.m. ET

Serie de la temporada: Bulls, 3-0.

En juego: El ganador juega en Orlando o Atlanta el viernes para decidir el sembrado No. 8 en el Este. El perdedor queda eliminado.

Perspectiva: Es el segundo encuentro entre los equipos en una semana, después de que los Bulls remontaron un déficit de dos dígitos para vencer al Heat en Chicago el miércoles y esencialmente asegurar el noveno lugar. Este será un juego de ritmo. Si es al ritmo más rápido de Chicago, ventaja para los Bulls. Si es al ritmo más lento de Miami, ventaja para el Heat.

Miami busca su sexta aparición consecutiva en los playoffs mientras que Chicago intenta llegar a la primera ronda por segunda vez en los últimos ocho años.

Dallas en Sacramento, miércoles, 10 p.m. ET

Serie de la temporada: Kings, 3-0.

En juego: El ganador juega en Golden State o Memphis el viernes para decidir el sembrado No. ocho en el Oeste. El perdedor queda eliminado.

Perspectiva: Es el primer encuentro de postemporada entre los clubes en más de dos décadas; jugaron en 2002, 2003 y 2004, los Kings ganaron dos de esas tres series. Los Mavs llegaron a las Finales de la NBA la temporada pasada con Luka Doncic y Kyrie Irving; Doncic está ahora con los Lakers e Irving está fuera por la temporada con un desgarro de ligamento cruzado anterior. Los intercambios también cambiaron la trayectoria de los Kings esta temporada y ganaron cuatro de sus últimos seis para reclamar el noveno puesto en el Oeste.