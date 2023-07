Productor ítalo-dominicano Max Borghetti lanza 'Cuando me ves'

Después de colaborar con el artista español multi-platino Abraham Mateo en la letra de su sencillo "Maníaca", Max Borghetti, el Dj y productor ítalo-dominicano con discapacidad, lanza su nuevo sencillo 'Cuando Me Ves' con la discográfica de música electrónica Spinnin' Records, después de 6 largos años de batalla legal para recuperar sus derechos fonográficos.

El DJ y productor Max Borghetti ha alcanzado notoriedad con el lanzamiento de su último sencillo, 'Cuando Me Ves', una canción con el respaldo de DJ’s como Mike Williams o Sophie Francis.

Este lanzamiento marca su regreso a la escena musical después de seis años de una larga batalla legal para recuperar sus derechos fonográficos.

Nacido en una familia de herencia italiana y dominicana, Maximiliano descubrió su pasión por la música desde una edad temprana. A pesar de enfrentar desafíos físicos debido a su discapacidad, nunca permitió que eso obstaculizara su búsqueda de convertirse en un reconocido DJ y productor.

A lo largo de su carrera, Borghetti trabajó incansablemente para crear su propio estilo musical único, fusionando elementos de la música italiana y latina con ritmos electrónicos modernos. Su sonido distintivo y su enérgica presencia en el escenario captaron la atención de muchos fanáticos y colegas de la industria.

Sin embargo, a pesar de su creciente éxito, se encontró atrapado en una prolongada disputa legal que lo dejó sin los derechos sobre sus producciones musicales. Durante seis largos años, luchó para recuperar el control sobre su música y compartir su arte con el mundo una vez más.

Finalmente, después de una larga batalla legal, Borghetti salió victorioso, recuperando los derechos sobre su catálogo fonográfico.

Este logro allanó el camino para su regreso a la escena musical, y su nueva asociación con la discográfica Spinnin' Records lo catapultó nuevamente al centro de atención.

El sencillo fue lanzado en la misma disquera en mayo 22, 2017, pero bajo el nombre de uno de los compositores de la canción y sin dar reconocimiento al artista original de la misma en este caso Borghetti.

‘’Siempre supe que trabajar en equipo es formidable para crear una obra de arte, dos cerebros piensan y ejecutan de manera más clara y rápida…pero, ahí el ‘’Boludo’’ se aprovechó de mi profesionalismo y amistad. No volveré a tener los ojos totalmente cerrados de nuevo…experiencias, me dicen y me siento Ed Sheeran en estos momentos.’’ – expresó Maximiliano Borghetti.

Roger de Graaf - director ejecutivo de Spinnin' Records B.V. / MusicAllStars B.V. se expresó muy positivo ante la decisión que se determinó en relación a los derechos con lo cual determinó lo siguiente: ‘’En Spinnin’ Records siempre iremos detrás de lo que es real y legitimo en representación de los verdaderos artistas...es un orgullo para nosotros poder contribuir a la diversidad con un gran talento europeo como lo es Max Borghetti, creo que en la industria debemos aprender a tener más cautela en el ámbito de colaboraciones, me complace decir que en nuestra compañía fue un error que se pudo corregir muy abiertamente, estamos orgullosos de poder ayudar a Max y contribuir con su carrera y la diversidad.’’

El sencillo 'Cuando Me Ves' refleja la fuerza y la determinación de Max Borghetti a lo largo de su trayectoria. La canción combina habilidosamente melodías pegajosas con ritmos poderosos, creando un ambiente festivo que invita a los oyentes a bailar y disfrutar de la música sin restricciones.

La colaboración con Spinnin' Records B.V. / MusicAllStars B.V. es un testimonio del talento innegable de Max Borghetti y su capacidad para superar obstáculos. La discográfica es conocida por trabajar con artistas de renombre mundial como Martin Garrix, David Guetta, Tiësto, Hardwell entre otros, y lanzar éxitos internacionales, lo que demuestra el potencial y el atractivo de la música de Max Borghetti.

Borghetti, quien sufre de una condición física específica llamada espasmo cerebral, ha trabajado en la score musical y bandas sonoras de series y películas en varias plataformas de streaming como "Luis Miguel: La Serie" (Netflix/MGM), "La Casa de las Flores" (serie y película), "Selena: La Serie", "El Rey: Vicente Fernández" (Netflix), la versión mexicana de "La Boda de mi Mejor Amigo" (Sony Pictures), "El Secreto de Selena" (Telemundo Internacional), "Maradona: Sueño Bendito", "Tangos, Tequilas y algunas mentiras" (Amazon Prime Video) para la serie de Netflix "Todo va a estar bien", Max compuso la canción "Contigo a Ciegas", parte de la banda sonora del primer episodio de esta serie televisiva creada por el actor de "Star Wars: Rogue One" Diego Luna.

Max ha recibido elogios de la crítica por su trabajo en la producción musical con Abraham Mateo, Aitana, Carlos Moore, CNCO, David Guetta, Feid, Gian Varela, Justin Bieber, Lo Blanquito, Mark B., Mijares, Mora, Remil, Yuridia, entre otros.

En agosto de 2017, Borghetti colaboró con el DJ, compositor y productor francés David Guetta y la superestrella mundial Justin Bieber en un remix del éxito del verano "2U" bajo su seudónimo FRNDS, compartiendo su remix con DJ’s como Tujamo, AFROJACK, R3HAB, Seeb, GLOWINTHEDARK, MORTEN, Tom Martin.

Borghetti es ganador de los Latin American Music Awards y nominado al Billboard Latin por el álbum "CNCO" de CNCO, que obtuvo la certificación de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) en julio de 2018. En 2023 obtuvo un disco de oro gracias a las más de 30 mil ventas y 50 millones de reproducciones en el álbum de la banda sonora de ‘’La Última’’ de la artista española Aitana, por PROMUSICAE trabajo en la cual Maximiliano desempeño el rol de pianista en las versiones acústicas del disco de la serie Disney Plus.

Otra de sus facetas es haber trabajado detrás de escena como compositor, ingeniero de mezcla y productor con productores internacionales como Andrés Torres, Edgar Barrera (Edge) y Mauricio Rengifo (Cali & El Dandee), reconocidos por componer y producir canciones como "Despacito" de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, "Échame La Culpa" de Luis Fonsi con Demi Lovato o "Runaway" de Sebastián Yatra con The Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha.

En todas las producciones musicales en las que Max ha estado involucrado, han acumulado más de 3,8 mil millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming y la cifra sigue aumentando, lo cual es un hito para un DJ dominicano / italiano.

El lanzamiento de 'Cuando me ves' marca un nuevo capítulo en la carrera de Borghetti, y él espera que su música inspire a otros a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos que enfrenten.