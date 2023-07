Esto es todo lo que debes saber antes de ver Barbie The Movie

Al escuchar el nombre Barbie, es casi seguro que cualquier persona sabe de lo que se habla. Y es que esta marca de muñecas, creada el 9 de marzo de 1959, por la empresa estadounidense Mattel, ha marcado generaciones completas, convirtiéndose así en uno de los juguetes más populares de la historia.

Por esta razón, “Barbie The Movie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es una de las películas más esperadas de este verano, con un estreno pautado para el 20 de julio y con las expectativas de los fanáticos por el cielo, ya que es la primera vez que se visualizará un live action de este mundo lleno de rosa.

Si tienes pensado ver la película en el cine, aquí te dejamos algunos datos interesantes para que no te pierdas ninguna referencia:

Margot Robbie no quería ser Barbie

Margot RobbieAFP

Hace algunos meses, la actriz australiana, de 32 años, ofreció una entrevista a Vogue, en la que afirmó que al principio no quería ser la protagonista del live action. En cambio, quería que Gal Gadot tomara su lugar porque sentía que la actriz era “la energía de Barbie”, pero esta no estaba disponible para el papel.

Personajes diversos y curiosos

En la película se percibirá una gran diversidad, debido a que, desde hace años, Barbie ha lanzado muñecas con diferentes colores de piel, cabellos y hasta cuerpos. No obstante, ninguno deja de ser una Barbie o un Ken, por ende, todos al comienzo se llaman igual.

Dos de las personajes más curiosos que aparecen en la cinta son Midget y Allan. La primera fue una muñeca embarazada que no fue bien recibida porque era madre soltera, por lo que en la época que salió los padres no la consideraron apropiada y exigieron que dejaran de venderla. En el caso de Allan, es el primer amigo de Ken, creado en 1964. Aunque no fue popular, tomaron la decisión de agregarlo a la película.

Midget y AllanFuente externa

Una mansión inspirada en Palm Springs

Barbie Dreamhouse es una mansión inspirada en Palm Springs, California. Esta fue construida a las afueras de Londres, en el terreno de los estudios Warner Bros.

Asimismo, a través de las imágenes a las que se han tenido acceso, se pudo observar que el diseño cuida cada detalle que siempre caracterizó a la casa de Barbie, entre los que están: tres pisos, sin puertas ni ventanas, y con tobogán de caracol que apunta a la alberca.

Barbie DreamhouseFuente externa

Escasez de rosa

“El mundo se quedó sin rosa”, fueron las palabras de Greenwoord, diseñadora de la casa. La razón detrás de esto es que la construcción del set requirió tanta pintura de este tono que provocó una escasez internacional de pintura fluorescente de la marca Rosco.

Además, todo fue pintado a mano. “El set necesitaba ser táctil porque los juguetes lo son, por encima de todo, cosas que tocas”, de acuerdo con Greta Gerwig, la directora del filme.

La espera ha sido larga

El proyecto fue anunciado en 2009, pero ha sufrido varios cambios y ha sido propiedad de tres estudios distintos. En un principio fue de Universal Pictures, pero tras cinco años de desarrollo, Sony Pictures se hizo cargo en 2014. Jenny Bicks, quien fue la primera guionista contratada, al año siguiente fue sustituida por Diablo Cody.

A finales de 2016, se estaban llevando a cabo negociaciones para que Amy Schumer protagonizara el papel principal y reescribiera el guion junto a Kim Caramele. Sin embargo, abandonó el proyecto en 2017, a la par que se anunció que Alethea Jones dirigiría, Olivia Milch escribiría y Anne Hathaway protagonizaría. Hasta que el contrato con Sony expiró en octubre de 2018 y la realización de la película se transfirió a Warner Bros Pictures, donde finalmente avanzaría y se convertiría en algo real.

Mensaje empoderante

Para Gerwig, su máxima inspiración fue el libro Reviving Ophelia, escrito por Mary Pipher en 1994 y que leyó cuando era una niña.

Con un sobretítulo asociado a ‘Salvando el yo de las niñas adolescentes’, el libro habla sobre cómo, al llegar a la adolescencia, las niñas ceden ante la presión social y pierden su esencia. Por ende, se espera que Barbie sea una crítica a esa sensación que muchas jóvenes adolescentes experimentaron alguna vez.