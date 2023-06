En estos últimos días no se habla como antes de los exponentes urbanos masculinos, quienes unos años atrás era imposible que dejaran de estar en boca de la farándula, pues dominaban el movimiento urbano, pero actualmente esa situación ha cambiado.

Las féminas son la comidilla del momento, aunque no necesariamente por la música que graban, es más por las polémicas que generan, las cirugías plásticas, vestuarios, las rivalidades, los regalos que reciben, la pareja que tengan en el momento, su contenido en redes sociales... En ocasiones se habla de la canción que estrenan. La realidad es que ellas controlan la escena local actual.

El pasado fin de semana, se realizó el espectáculo “Mujeres del Movimiento” en el United Palace en Nueva York, donde se presentaron Melymel, La Insuperable, Lismar, Chelsy, Queen Parker, La Perversa y Yailin la más Viral, siendo esta última la más controversial de los últimos 18 meses.

Anuel y Yailin se casaron en junio de 2022.

YAILÍN LA MÁS VIRAL

Yailin la más Viral ganó popularidad en 2020 luego de pasar de bailarina de videos musicales a cantante y por su rivalidad con La Perversa, quien también hizo la misma transición.

En “Alofoke Radio Show”, Yailin contó que había obtenido una herencia por la muerte de su padre, pero su suerte no quedó ahí porque aunque alcanzó la anhelada pegada con sus temas “Quién me atraca a mí” y “Chivirika”, no fue hasta diciembre de 2021 que el foco internacional se acercó a ella por los rumores de un romance con Anuel AA.

En enero de ese mismo año, la pareja confirmó su relación y cinco meses más tarde contrajeron nupcias. Todo ocurrió entre el gran interés del público que no le perdía ni pie ni pisada y que en noviembre celebró que los famosos serían padres.

Antes del nacimiento de su pequeña Cattleya en marzo, Anuel reveló su ruptura con la dominicana.

Entonces vino una sorpresa: una extraña relación con el rapero Tekashi. La farándula ha insistido en una relación sentimental. Ellos aun no lo admiten.

Tekashi reveló que fue él quien tomó la iniciativa de iniciar la relación amistosa al enviarle un tema musical a través de un mensaje en redes sociales.

A Yailin los escándalos la persiguen porque el lunes se filtraron unas presuntas imágenes íntimas con Tekashi, que confirmarían su relación sentimental.

En paralelo, Yailin está en el centro de la polémica luego de su criticada participación en el evento “Mujeres del Movimiento” en el United Palace en Nueva York. A eso se agregaron las fotos íntimas con Tekashi. Mucha gente cuestiona su real talento para el canto y su desempeño en los escenarios.

Video "Esto no es radio show" sobre Yailin



El lunes, la comunicadora Honey Estrella arremetió contra la Más Viral: "Están alabando tanto a una muchacha que no tiene talento".

La acusación de Estrella molestó a muchos seguidores de Yailín, a quienes este martes la comunicadora les respondió: "A mí no me importa que ustedes no sepan quién era yo antes de estar en este programa porque ustedes no saben del conflicto de Rusia y Ucrania, ustedes no saben que Balaguer fue presidente de la República, ustedes no saben que Juan Bosch escribió La Mañosa y ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos".

En medio del debate mediático sobre su talento y otros asuntos personales, el martes se conoció la audiencia programada sobre el divorcio del reconocido cantante urbano Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, y Jorgina Lulú Guillermo (nombre real de la dominicana), la que se aplazó para permitir que ambas partes busquen una separación de "mutuo consentimiento".

El abogado de la joven habría dicho que ella espera recibir 15 mil dólares mensuales como pensión alimenticia para su hija Cattleya.

La pareja urbana contrajo matrimonio por la vía civil en junio de 2022, apenas unos meses después de iniciar su relación.

Video La Perversa y otras mujeres en el Teatro United Palace



LA PERVERSA

La Perversa fue noticia en los últimos días por su impecable presentación en el United Palace, aunque el chisme no faltó, ya que estando en sus ensayos hizo una publicación en su Instagram donde amenazó a la producción del concierto con cancelar su participación.

En su vida amorosa, La Perversa vivió varios episodios tormentosos con su expareja Yomel El Meloso.

En mayo de 2021, Yomel estuvo detenido por una semana en la cárcel del Palacio de Ciudad Nueva luego de que La Perversa asegurara que había sido agredida por el cantante urbano.

Aunque La Perversa habló meses antes de los maltratos a los que supuestamente era sometida por Yomel, no fue hasta que se volvió a referir sobre el tema y mostró un golpe en uno de sus ojos que las autoridades actuaron, pero la dembowsera se arrepintió y dijo que su acción había sido por “rabia y celos”.

En 2022, La Perversa terminó con Yomel El Meloso y su carrera ha ido en ascenso, tanto que en julio se presentó en Premios Juventud junto a Dj Adoni y Farruko.

La Ross María

LA ROSS MARÍA

La Ross se hizo popular en 2020, durante la pandemia y con apenas 16 años, cuando lanzó “Tú vas a tener que explicarme” y “Mi regalo más bonito”, ganó Revelación del Año en Premios Soberano 2021 y logró firma con Sony Music en sociedad con 829 Music Mundial LCC y grabar con Romeo Santos el remix de uno de sus exitos.

Antes de experimentar ese giro en su vida, La Ross participaba en competencias de callejeras de freestyle y trabajó en la calle para comprar comida para ella y su madre, quien padece problemas psiquiátricos, por los que ha tenido hasta que amarrarla, según sus propias palabras y las de su novio, Dj Sammy.

La Ross se caracteriza por su dulce voz, letras limpias y humildad, algo que, en combinación con un buen equipo de trabajo, sin dudas la puede llevar más lejos.

El año pasado, 2022, La Ross perdió un embarazo y tuvo una sobredosis involuntaria de fármacos, que fueron prescritos para su depresión.

A esta situación personal se añade la de su madre enferma y que ha sumergido en tristeza y desesperación a La Ross María.

Esto ha significado un atraso en medio de tanto talento, pero también de muchas situaciones difíciles personales.

Actualmente, La Ross lucha por ser liberada de su contrato con su sello discográfico, 829Music Mundial LCC, compañía que recibió una oferta de Arcángel, quien quedó encantado por su talento los pasados días 10 y 11 de este mes, cuando se presentó en la apertura del concierto de “La Maravilla” en el Estadio Quisqueya.

Yailin "La Más Viral" y La InsuperableFuente Externa

LA INSUPERABLE

La Insuperable logró rápidamente el apoyo del público cuando en julio de 2009 lanzó, a dúo con su esposo Toxic Crow, “Contigo Quiero Estar (Mami)”y “Cero gogas” en 2011.

Desde ese momento, La Insuperable ha continuado lanzando éxitos con los que las mujeres se identifican y se volvió una líder de la música urbana en el país, al igual que su pareja, quien ha sido su mano derecha y quien encabeza su equipo de trabajo.

Además de sus letras explicitas, de igualdad y empoderamiento femenino, La Insuperable significaba un gran atractivo para los programas de farándula por su prominente trasero que recientemente retiró de su cuerpo por tratarse de biopolímeros que estaban comenzando a afectar su salud.

A principios de abril del presente año, La Insuperable protagonizó una pelea en una discoteca con la influencer Mami Jordan luego de que ésta estuviera divulgando que Toxic Crow le había sido infiel con ella.

CARDI B

Cardi B fue stripper de un club nocturno en Nueva York y su fama internacional no ha parado de crecer desde que en 2015 fue invitada a participar en un reality show del canal VH1, donde tuvo algunas peleas con sus compañeras.

Cardi comenzó a grabar temas hasta que en 2017 “Bodak Yellow”, que supera los mil millones de reproducciones en YouTube y que en 2018 recibió dos nominaciones a los Grammys.

En 2018, Cardi también causó controversia cuando en la fiesta que Harper’s Bazaar celebró por la Semana de la Moda de Nueva York le lanzó un zapato a Nicki Minaj, a quien tachó de manipular a otros artistas para que no grabaran con ella.

Ya enzarzadas y halándose los pelos, la seguridad del lugar separó a las raperas, pero Cardi terminó con hematoma en el ojo izquierdo por el tumulto de curiosos.

De igual manera, su matrimonio con Offset ha tenido tela de donde cortar, pues después de casarse en secreto en 2018, Cardi solicitó el divorcio en 2020 supuestamente por infidelidades de su esposo, aunque finalmente decidió perdonarlo.

Recientemente, la pareja volvió a sonar por el tema de supuesta infidelidad. Esta vez, Offset dijo que Cardi lo traicionó con una persona de su grupo, pero la rapera negó las acusaciones.

"En primer lugar, déjame decirte. No puedes acusarme de todas las cosas de las que sabes que eres culpable. ¡Cántenlo conmigo, todos! Y veo que es fácil para ti culparme de todo. ¡Sí, cariño!", dijo ella.

En ese sentido, la cantante de origen dominicano también explicó que su fama no la dejaría sostener una relación extramarital con alguien dentro o fuera de la industria de la música, ya que no sería un secreto.

Al parecer, el rapero se molestó por una conversación en Twitter Spaces, donde su esposa aseguró que se casaría con "otro negro rico si se divorcia".