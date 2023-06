La Ross María habló este miércoles por primera vez de su conflicto con la compañía 829 Music Mundial que la ha afectado de manera económica, tanto que se ha visto en la obligación de utilizar sus redes sociales para hacer promociones de productos.

La joven cantante, de 19 años, aprovechó las cámaras de "Alofoke Radio Show" para pedir su libertad, a pesar de que su contrato termina en 21 días, ya que cree que esa compañía tenga la posibilidad de extender el tiempo, además de que se han negado a mostrarle los reportes de ingresos, por lo que ha decidido actuar de manera legal y tendrá una audiencia el 22 de este mes.

"En estos días estaba desesperada en el tema de lo económico porque yo tengo mucho tiempo sin recibir ni un peso de mis plataformas digitales, mucho tiempo, y me vi desesperada y llamé a la mujer de él (Vladimir, propietario de 829 Music Mundial) y le estaba explicando que a mí me gustaría juntarme con él", expresó La Ross.

"Yo lo único que quiero es que ustedes me den mi libertad, quédense con todo, a mí no me importa nada. Quítenme lo que ustedes quieren, quédense con todo, yo tumbo la demanda, yo le hago a ustedes lo que ustedes quieran. Denme mi libertad, que si me dan mi libertad mañana, mañana yo saco un tema", añadió.

En ese sentido, La Ross afirmó que ha recibido humillaciones por parte de los ejecutivos de la empresa musical, al punto de decirle que está "en negativo", es decir que sus gastos han superado las ganancias.

"Cada vez que yo le pedía algo, lo que sea, me decían 'Ah, no, que lo que tu solo haz dado es pérdidas'. Esas eran las palabras que utilizaban conmigo y c*ño loco, yo me sentía mal porque enséñenme", continuó.

Por otro lado, la intérprete de "Mi regalo más bonito" confesó que tiene a su madre ingresada en un centro médico en el que ha gastado aproximadamente 800 mil pesos dominicanos en dos meses.

"Yo tengo un mes y pico sin ver a mi mamá. Ayer fue que yo pude hablar con mi mamá", reveló.

"¿Tú sabes lo único que ellos pueden decir en lo que he faltado? Que yo he tenido que verme en la obligación de vivir de promo y también les molesta y no puedo darles un por ciento si yo no recibo de mi música", señaló.

Cabe destacar que su novio, Dj Sammy, dijo que La Ross ha tenido hasta que amarrar a su progenitora por las crisis que sufre debido a "problemas psiquiátricos.