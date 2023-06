En julio, Yailin y su hermana irán a juicio por golpiza a comentarista

La panelista de "El Show de Luinny", Nelsy Maglene Feliz Ferreras (Fogón o Mey Feliz), reveló la mañana de este miércoles en ese mismo espacio radial que el juicio por la golpiza que recibió por parte de Jorgina Guillermo Díaz (Yailin la más viral) y de su hermana, Kimberly Michell Guillermo (Mami Kim), tendrá lugar a inicios del próximo mes de julio.

"Ya fui notificado por mis abogados de que ya va a seguir el proceso legal en curso. Ya en el transcurso de esta semana, valga la redundancia, vamos a estar fijando la fecha, pero es el próximo mes de julio, Dios mediante, para todas las implicadas", expresó Mey.

En ese sentido, Mey explicó que la demanda estuvo en pausa por solicitud suya debido a las complicaciones de salud que vivió la cantante durante su embarazo, por lo cual estuvo hospitalizada.

"Yo he explicado que yo fue quien tomó la decisión de parar todo por el estado en el que se encontraba Yailin. Yo no quise darle curso", puntualizó.

Por otro lado, la comentarista de espectáculos negó que en la plataforma en la trabaja le hayan dado la espalda por la amistad de su propietario, el locutor Luinny Corporán, con Yailin.

Asimismo, uno de sus compañeros, el periodista Richard Hernández, aseguró que espera que el proceso legal sea finalizado con sanciones para la intérprete de "Chivirika" y para Mami Kim, alegando que no hubo pelea ni riña sino una golpiza donde la única afectada fue Mey.

"Entiendo que la tipificación que se le tiene que dar a este caso no puede ser riña (como dicen 'expertos' en las redes sociales) porque si ustedes ven las riñas son entre dos personas, una y una, no un grupo contra una sola", destacó Hernández.

El denuncia detalla que la tarde del 19 de enero, la demandante se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de intercambiar palabras, la esposa de Anuel AA "me tiró el celular de ella en la cabeza".

Asimismo, Mey contó a las autoridades que teniendo conocimiento sobre el estado de embarazo de Yailin, intentó "agarrarle las manos", pero Kimberly "también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao' y me aruñaban".

Por último, Mey dijo que al día siguiente "amanecí con un dolor tan fuerte en el cuerpo" debido a la paliza que recibió a manos de las hermanas Guillermo y de la que ambas se estuvieron burlando en redes sociales.