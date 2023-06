Festival de artistas emergentes y otras actividades en el primer fin de semana de junio

El primer fin de semana de este mes de junio trae una actividad novedosa para los amantes de la música sin importar el tipo de artista. Y es que aunque las obras teatrales continúan en cartelera, el publico también podrá elegir entre conciertos y el séptimo arte.

Un corito Lay-za 2.0

La cantante Layza Moory se ha unido a otros artistas emergentes para realizar, este sábado 3 de junio, su propio festival: "Un corito Lay-za 2.0".

Esta primera edición que tendrá lugar en Chao Café y Teatro, en Ágora Mall a partir de las 8 de la noche, promete presentar una variada, pero alineada lista de artistas bajo una producción para la que no se ha escatimado esfuerzos.

Entre los artistas que dirán presentes en este primer concierto de artistas emergentes en el país están: Liil Jay, Esmeralda, Okeiflou, Adan, Jey L, El Davi, Abril, Dj Junox y Layza Moory.

Camilo

Este próximo sábado, Camilo se presentara en el Pabellón de Voleibol, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, con su gira "De adentro pa’ afuera tour" en un espectáculo bajo la producción de SD Concerts y Saymon Díaz.

Camilo estará estrenando nuevo show con un repertorio conformado por éxitos como “Tutu”, “Favorito”, “Vida de Rico”, “KESI”, “BEBÉ”, “Ropa Cara”, entre otros, más los nuevos temas como “Índigo”, “Pegao“, “NASA”, o “Alaska”, de su tercer álbum de estudio.

Sinatra, el tributo

La alianza de organizaciones sin fines de lucro, “Unidos Ayudamos Más”, conformada por la Asociación Pro-educación al Sordo (APES), la Fundación Dominicana de Cardiología (FUNDOCAR), y el Arca de la República Dominicana, tiene este sábado el concierto benéfico pro-recaudación de fondos “Sinatra, el tributo”.

“Sinatra, el tributo” se presentará bajo la dirección de Amaury Sánchez, en una única función en la Sala Principal del Teatro Nacional y contará con la participación de artistas como Máximo Martínez, Héctor Aníbal, Laura Rivera y José Guillermo Cortines. Además de la orquesta Big Band “Santo Domingo Pops”, compuesta por 16 músicos.

Stand Viejos

Acompañados de Juan Carlos Pichardo como invitado especial, Jochy Santos, Felipe Polanco (Boruga) y Cuquín Victoria continúan con el show de humor “Stand Viejos”.

Los veteranos humoristas estarán junto a Pichardo este viernes por doceava ocasión en Escenario 360.

Héctor Acosta (El Torito)

Héctor Acosta (El Torito) promete ofrecer este 2 de junio uno de los "mejores shows tropicales del verano" en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Por otro lado, la obra de teatro "El Club de las Divorciadas" sigue todos los miércoles y jueves hasta el 22 de junio en Microteatro, en la zona colonial.

En el cine: "La Sirenita", "Super Mario Bross", "Fast X", "Cuando ellas quieren mas", "Danny 45", "Demonio Negro", "The Devil Conspiracy", "Evil Dead Rise", "No me conoces", "Guardianes de la Galaxia", "Suzume", "John Wick 4", "Air", "Evil Dead: El despertar" y "Rogers Water-This Is Not a Drill-Live From Prague".