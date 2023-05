Madre de Tamara Martínez acusa a Emilio López de maltratar a su hija y apropiarse de sus bienes

La señora Cesarina Piña, madre de la comunicadora Tamara Martínez, acusó de manera pública al abogado Emilio López de maltratar a su hija de manera física, psicológica y económicamente durante los ocho años que llevan de relación, en la cual se ha apropiado de todas sus propiedades y dejarla “casi en la ruina”.

Mientras, Emilio López negó todas las acusaciones de su suegra, a quien señaló de ser la verdadera responsable de hacerle daño a Martínez y de no quererlos ver juntos y quien supuestamente tiene prohibida la entrada a la casa de su hija y el abogado.

Piña aseguró en una llamada telefónica a “El Sol de la Mañana” que cuando López conoció a la presentadora de televisión “no tenía nada que costara cinco mil pesos” y que ahora hasta un primo que hacía ventas informales en la calle “ahora anda en un Mercedes Benz” y la mama del jurista que “vivía en el callejón La Milagrosa de Los Mina y ahora tiene una casa”.

Para probar esto, Piña dijo tener una conversación donde Martínez le cuenta como su supuesto agresor la amenazó con llevarse a la hija de ambos si no le entregaba un millón de pesos, una yipeta Infiniti que acababa de comprar y un apartamento.

“Entonces cuando cumplieron cinco años y un día, él le dijo: 'Ahora me toca la mitad de todo lo que tú tienes aunque no estemos casados'”, pero buscó ayuda del abogado José Hopelman, quien le informó que no era posible, pues López mantenía en matrimonio con otra persona, según Piña.

“Él la tiene en la ruina, casi al perderlo todo. Ese penthouse Tamara no lo perdió porque el papa de su hijo pagó la deuda de un millón casi que se debía en ese momento”, continuó.

Cesarina Piña también confesó que, en varias ocasiones, ha internado a su hija en la Clínica Reno Centro De Medicina Conductual por “adicciones”, pero que su pareja le compra alcohol y pastillas y estropea el proceso.

“Yo la he internado a ella dos veces en Reno, yo duré cinco años pagando un extra crédito porque los 28 días que ella duró interna la última vez me costó 600 mil pesos”, añadió.

Asimismo, Piña se ha sentido presionada por su yerno, quien se apareció esta mañana en su casa. Además, habló del video que se hizo viral y afirmó que sucedió luego de que López había intentado ahorcar a la empresaria.

Finalmente, Piña también hizo un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en la situación de “La Cirquera”.

“Yo le pido al presidente Luis Abinader que una dominicana le pidió tres paquetes de café y él no solamente se lo llevó sino que él se lo entregó personalmente. Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader, que me ayude a salvar la vida de mi hija, por favor, que no dejen que me maten a mi hija”, terminó con voz entre cortada.

Por su lado, Emilio López se defendió diciendo: “Yo estoy apoderando al Ministerio Publico, yo no es ella ni nada de eso, porque Tamara ha sido una víctima de esa señora, esa señora ha orquestado eso para perjudicar a la niña, para perjudicar a Tamara”, puntualizó.