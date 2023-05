Detrás de Mr. Beast, el youtuber que está regalando 50,000 dólares

Mr. Beast es un popular creador de contenido en línea y personalidad de YouTube conocido por sus videos de desafíos extremos, experimentos sociales y generosas donaciones a organizaciones benéficas y personas necesitadas.

Su nombre se ha popularizado en los últimos días, debido a que está realizando un sorteo por su cumpleaños 25 a través de su cuenta de Instagram, donde regalará 50,000 dólares a 5 de sus seguidores. Sin embargo, tiene varios años en el ojo público.

Su nombre de pila es Jimmy Donaldson y comenzó su carrera en YouTube en 2012, a la edad de 13 años. Desde entonces, ha acumulado más de 151 millones de suscriptores en su canal y ha ganado varios premios y reconocimientos por su trabajo en línea.

Tanto en el 2020 como en el 2021 fue nombrado Creador del Año en los Premios Streamy. En noviembre del 2022, superó a PewDiePie para convertirse en el creador con más suscriptores en YouTube.

Uno de sus videos más populares en la plataforma acumula más de 416 millones de vistas. En este recrea “El Juego del Calamar en la Vida Real”, inspirado en la famosa serie surcoreana. El objetivo del juego es que, de los 456 participantes, quien logre sobrevivir más tiempo gana 456 mil dólares.

Proyectos fuera de YouTube

Además de su carrera en Youtube, Mr. Beast ha incursionado en otras áreas de negocio y entretenimiento.

Lanzó su propia marca de ropa llamada "Beast Philanthropy" y también ha invertido en empresas emergentes y en criptomonedas. Asimismo, Donaldson incursionó en la producción de contenido para televisión y creó su propio programa de juegos llamado "Mr. Beast's Last One To Leave" en colaboración con la plataforma de transmisión en vivo Twitch.

De igual manera, ha participado en varios eventos públicos y ha realizado apariciones como invitado en programas de televisión y podcast. A través de su plataforma en línea, Mr. Beast ha demostrado una capacidad única para involucrar y entretener a su audiencia, y ha logrado establecer una presencia importante en el mundo del entretenimiento y los negocios en línea.

Antes de la fama

Jimmy (Mr. Beast) nació un 7 de mayo de 1998 en Kansas, Estados Unidos, pero creció en Carolina del Norte.

Desde joven, mostró interés por el emprendimiento y los negocios, y se dedicó a la venta de golosinas y otros productos a sus compañeros de clase.

A la edad de 13 años, creó su primer canal de YouTube, en el que subía videos de videojuegos y otros temas que le interesaban. Sin embargo, no fue hasta varios años después, en 2017, que logró atraer la atención de una audiencia significativa en la plataforma.

A partir de ese momento, se enfocó en crear contenido que fuera entretenido y sorprendente, con desafíos extremos y experimentos sociales, así como en la realización de donaciones a organizaciones benéficas y personas necesitadas, lo que le permitió consolidarse como una figura influyente y respetada en la comunidad de YouTube y más allá.

¿Cómo participar en el sorteo?

“¡Todo lo que tienes que hacer es compartir esto en tu historia y etiquetar a alguien en los comentarios! Además, si no me sigues, no puedo enviarte el dinero si ganas. ¡Los ganadores serán elegidos en 72 horas, mostrarán pruebas!”, explicó en la descripción de la fotografía del sorteo, publicada en la cuenta de Instagram del youtuber (@mrbeast).