Christian Nodal borrará sus tatuajes: “Me quiero ver limpio… me gustaría que mi hija me conozca”

Con al menos unos treinta tatuajes, Christian Nodal ahora buscará eliminarlos. Aunque no especificó sí serán todos, el cantante de regional mexicano contó que lo hará “porque me quiero ver limpio” y pensando en su futuro como padre, ya que su novia Cazzu reveló hace dos semana que se encuentra en estado de gestación.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo en declaraciones para Lo Sé Todo Colombia.

Asimismo, el intérprete de “De los besos que te di” explicó que los tatuajes son parte de una etapa diferente de su vida donde “hacia lo que me nacía del corazón y en ese momento me nació”.

“Gracias a Dios se borran, todo tiene solución menos la muerte”, continuó.

En mayo, Nodal se hizo su tatuaje más polémico: una línea recta de triángulos rojos por encima de la nariz. Según la artista que lo tatuó, es una protección de la etnia que vive en Sonora para la protección de sus guerreros.

Nodal apareció con ese tatuaje y color de pelo rubio luego de terminar su relación con Belinda, en febrero del año pasado, y cubrir con otros los que se había creado en honor a la española.