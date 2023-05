Christian Nodal revela por accidente el sexo del bebé que espera con Cazzu

A mediados de abril, Cazzu presumió su embarazo en un concierto en Buenos Aires, Argentina, pero desde entonces se habían mantenido en silencio sin revelar ningún otro detalle sobre el primogénito de la rapera argentina con Christian Nodal.

En una entrevista en Lo sé Todo Colombia, Nodal decidió hablar de sus planes futuros, su familia y sus tatuajes. Entre esas informaciones, al parecer dio a conocer por accidente que el bebé que viene en camino es niña.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo el cantante mexicano.

La intérprete de “Turra” confirmó la información tras varias semanas de rumores, incluso cuando había negado que estuviera embarazada al ser abordada por la prensa a su llegada a México, en marzo.

“Tal vez subí unos kilitos, tal vez estuve comiendo un poco más”, dijo Cazzu.

Además, en su paso por la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro, en febrero, Nodal fue captado tocándole el vientre a su pareja mientras ella intentaba disimular.

Cazzu y Nodal fueron vistos juntos por primera vez en Guatemala en junio de 2022.