El actor de 'Drake & Josh', Drake Bell, declarado desaparecido en Florida

AP

Aytona Beach

Jared “Drake” Bell, actor mejor conocido como estrella del programa de televisión de Nickelodeon “Drake & Josh”, fue declarado “desaparecido y en peligro de extinción” el jueves por las autoridades de Florida, quienes pidieron al público ayuda para localizarlo.

Bell fue visto por última vez el miércoles por la noche cerca de una escuela secundaria de Daytona Beach, dijo el departamento de policía de la ciudad en un comunicado. La portavoz de la policía, Carrie McCallister, dijo el jueves que la agencia no podía divulgar más información porque era parte de una investigación activa.

Los representantes del actor de 36 años no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Bell comenzó a actuar cuando era niño y fue catapultado a la fama cuando era adolescente con "The Amanda Show" de Nickelodeon y más tarde con "Drake & Josh". El programa de Nickelodeon protagonizado por Bell y Josh Peck se desarrolló entre 2004 y 2007 y estuvo acompañado de dos películas. Desde entonces, Bell ha trabajado principalmente como actor de doblaje además de papeles en series de televisión y películas poco vistas. También lanzó una carrera musical.

En 2021, Bell fue acusado de poner en peligro a un niño en relación con una niña que asistió a un concierto suyo en 2017 en Cleveland cuando tenía 15 años y lo había conocido en línea años antes. Se declaró culpable de un delito grave de tentativa de poner en peligro a un niño y un cargo menor de difundir material perjudicial para los menores y fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Se le permitió cumplir su libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en California.