"Women's Choreographic Voices: The Rising", un espectáculo de danza que celebra a la mujer y la hispanidad

EFE

Miami, Estados Unidos

La Compañía de Danza Global Peter London de Miami, que se precia de la diversidad de orígenes, colores y figuras de sus bailarines, celebra a la mujer y a la cultura hispana en su nuevo espectáculo, "Women's Choreographic Voices: The Rising", que se estrenará esta semana en Miami.

Mercedes Sosa, Violeta Parra, la calle Florida de Buenos Aires y el tango y sus orígenes tienen cabida en el espectáculo que se presentará al público el 1 de abril en el centro Sanctuary of the Arts de Coral Gables y está compuesto por ocho coreografías.

"No podría no celebrar la cultura hispana siendo de Puerto España y residiendo en Miami", dijo a EFE el fundador de la compañía, Peter London, quien fue bailarín principal en la vanguardista compañía de Martha Graham y profesor en The Alvin Ailey School en Nueva York, durante un ensayo de "Voces coreográficas de mujeres: el amanecer".

La diversidad es la bandera y la seña de identidad de la compañía de danza contemporánea creada en Miami por el trinitario London hace 13 años con una subvención de 120.000 dólares de la Fundación Knight.

DIVERSIDAD FRENTE A DISCRIMINACIÓN

Ver a sus bailarines en escena es lo contrario de los cuerpos de baile como clones de algunas imágenes del ballet clásico. Hay bailarinas más altas que sus compañeros hombres en un baile a dos, mujeres que danzan vestidas como los bailarines y un bailarín con el cabello largo y con rastas.

Preguntado en un intervalo de un ensayo del nuevo espectáculo si alguna vez sintió discriminación en el mundo de la danza por ser afrocaribeño, Peter London respondió afirmativamente.

Esa es la razón de su empeño en evitar la uniformidad, dijo sin quitar ojo a Camilo Toro, quien en "The Rising" baila en solitario la pieza "Gracias a la vida", inspirada en la célebre canción de la chilena Violeta Parra.

Con la potente voz de fondo de la argentina Mercedes Sosa, que popularizó ese tema, Toro contó a EFE que es chileno como Parra y hace solo dos meses que forma parte de la Peter London Global Dace Company (PLGDC).

Llegado a EE.UU. hace año y medio en busca de más oportunidades, el bailarín chileno dijo estar muy agradecido por haber sido escogido para una pieza que para él tiene "un significado especial".

Tres de las coreografías del nuevo espectáculo son obra de coreógrafas nacidas en Miami como una manera de celebrar el Mes de la Mujer en EE.UU., dijo London.

Se trata de Kashia Kancey, que creó una obra para dos bailarines con una partitura encargada a la venezolana Cristina Moya-Palacios, y de Marion Skye Brook, que presenta una obra con una partitura interpretada en vivo por el violinista Ari Urban,

Además, se presenta una nueva versión del tango contemporáneo "Que se encuentra en los arrabales", de Melissa Fernández Verdecia, ex directora del Ballet Hispánico de Nueva York y habitual colaboradora de la compañía de London.

El programa incluye también "Steppe Tango", de Armando González, principal del Gran Ballet de Suiza, "La calle Florida de Buenos Aires", obra de London, y el explosivo "Calypso Bacchanal".

En unas declaraciones a EFE, Fernández Verdecia señaló que "el trabajo que se produce en PLGDC no solo empodera a las comunidades latinas, africanas y caribeñas en el sur de la Florida, sino también a las mujeres artistas que necesitan un vehículo para compartir sus voces y creatividad".

La Peter London Global Dance Company está embarcada desde el año pasado en un programa de actuaciones y colaboraciones en el extranjero, que empezó en Trinidad y Tobago y continuará este año en Martinica, dijo London.