Las cuatro dominicanas convencidas de que "sin senos no hay paraíso"

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Gabi Desangles, Lizbeth Santos, Caroline Aquino y Natti Natasha figuran entre las presentadoras dominicanas que han tenido experiencia sobre los implantes y en sus casos recurrieron a esta posibilidad por salud o belleza.

Después de destacarse como modelo con unos senos que lucían desproporcionados para su esbelta figura, Gabi Desangles logró entrar a la televisión, ser reconocida y aplaudida a nivel nacional, aunque con esto, también llegaron las críticas.

En 2017, Gabi explicó a sus seguidores que se sentía como Pamela Anderson y quería reducir sus senos.

Eran siliconas bastantes grandes y decidió cambiarlas por otras más pequeñas y justas para su figura con el doctor Ricardo Ventura Herrera, con quien también se realizó la marcación abdominal. “La verdad es que ahora mismo soy DD… es que me siento como Pamela Anderson”, manifestó.

En 2018 Gabi reveló que pasó por la sala de cirugía para quitarse los implantes que tenía desde hace un tiempo para volver a su tamaño original que era un size B.

“Porque me haya hecho algunos arreglos no dejo de ser natural, al final lo que te hace natural es la forma en la que tú te comunicas y transmites sin tener postura y tratando de vivir lo más coherente posible”, dijo Desangles en ese entonces.

Gabi siempre se ha declarado defensora de que la mujer se tiene que cuidar, porque el autoestima es muy importante hasta para darse valor.

“Hago las cosas claras porque creo que por ahí debe de haber chicas con preguntas con ganas de hacerse cosas y casi nadie habla de eso”, resaltó.

Lizbeth Santos

A pesar de nunca haber ostentado un busto grande, Lizbeth Santos tuvo un respiro cuando en mayo 2021 se puso en manos del doctor Luis Alejandro Fernández Goico y se puso unos pequeñitos que la dejaron como niña de 15. Además de que según fuentes, su primera experiencia con implantes mamarios no fue la mejor.

Ahora, Lizbeth luce su ropa de playa más segura y cómoda con su cuerpo.

“Tenía este bikini guardado hace par de años… Me encantaba, pero el top era muy chiquito. Ya hace casi un año que al fin decidí encargarme… De lo único que me arrepiento es de pensarlo tanto y no haberlo hecho antes… Qué livianita me siento”, escribió la actriz y comunicadora en marzo de 2022 en su Instagram, donde agradeció a su cirujano.

Ella ha sido abierta sobre el tema de la estética, pues “siempre he dicho que uso extensiones, cuando me pongo el botox o me hago faciales lo digo”.

Caroline Aquino

Después de tener unos senos deformes y exagerados, la actriz presentadora Caroline Aquino confesó en 2017 que había determinado cambiar sus implantes mamarios por unos muchísimos más acordes a su cuerpo.

“Visitando a mi cirujano @drgustavoalmanzar más que complacida con los resultados de su trabajo en mí. Chicas la primera decisión importante para cambios en nuestro cuerpo es elegir un buen profesional con la capacidad y actitud de servicio necesario y yo el mío lo recomiendo 100%”, comunicó a sus seguidores.

Natti Natasha

La cantante Natti Natasha explicó que poco después de lanzar sus primeras canciones, apostó a una cirugía estética para verse más bella frente al espejo. Llamó a un doctor de confianza y se puso siliconas, ya que tenía un problema físico que la hacía lucir “deforme”, según explicó en una entrevista.

La joven sostuvo que -al igual que millones de mujeres en el mundo- tenía un seno más grande que el otro. “Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal. No me arrepiento”, pronunció a la revista Cosmopolitan. Natti dijo que está más que contenta con el resultado, ya que se ve muy sexy.

“Una mujer recurre a una cirugía estética para verse natural, para resaltar ciertas cositas y darle simetría. Eso era lo que yo buscaba”, comentó Natti hace un tiempo.