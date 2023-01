Famosos artistas hacen que sus hijos bailen en medio de sus pleitos de pareja

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Con los hijos "bailando en el medio", muchos famosos han enfrentado conflictos como el que actualmente protagonizan la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista Gerard Piqué, quienes procrearon a Milan, de 9 años, y a Sasha, de 7, ahora expuestos a andanada mediática de insultos y burlas que viven sus padres.

Situaciones difíciles también han enfrentado los vástagos de otros famosos como los actores Angelina Jolie y Brad Pit, el salsero Marc Anthony y Dayanara Torres, la venezolana Marjorie de Sousa y el argentino Julián Gil, Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula; Paulina Rubio y Colate, la actriz Halle Berry y el padre de su hija Gabriel Aubry; el cantante Cristian Castro y Gabriela Liberman, y Paulina Rubio y Colate, por solo mencionar a un grupo.

En estos momentos Shakira y Gerard Piqué tienen la atención internacional al protagonizar uno de los divorcios más polémicos de la historia del entretenimiento, con hechos que involucran una destilación de dolor, por parte de la madre cuando expone públicamente su situación al dedicarle a su ex pareja y padre de sus hijos las canciones “Te felicito”, “Monotonía y "Music Sessions #53", junto a Bizarrap. Esta última llena de insultos al padre de sus hijos, la novia de éste y a su ex suegra (abuela de los niños).

La canción que se convirtió en mina de dinero, encontró como respuesta la burla de Piqué que ha alimentado en gran medida el conflicto.

Sin embargo, los niños se han visto invisibilizados tanto para Shakira como para Piqué que, aún, no alcanzan a ver el trauma que pudiera provocar esta conflictiva separación.

En definitiva, que papá y mamá se divorcien es una situación dolorosa para los hijos y más si se efectúa en medio de un conflicto entre los padres, en ocasiones por la custodia o guarda potestad de la prole.

La situación es más complicada para niños, niñas y adolescentes cuando esa crisis matrimonial es de dominio público, sobre todo en los casos de personas famosas del mundo del entretenimiento, que serán objetos de “costilleo”, comentarios de la farándula y páginas rosas.

Muchas veces estas celebridades no miden las consecuencias para sus hijos, que de no ser trabajada con algún terapeuta el daño será para siempre.

Voz experta

“Es fundamental para el desarrollo emocional de los niños poner atención a los menores en medio de un divorcio, porque la separación trae consigo una nueva adaptación, que siempre resulta complicada para los infantes. Se ha demostrado a través de diversos estudios que, si en medio del divorcio los niños no viven el conflicto, estos terminan siendo más resilientes y pueden manejar el estrés con más facilidad”, dice la experta en conducta infantil Deyanira Fernández.

Es evidente que en el caso de Shakira y Pique los niños no han sido tomados en cuenta, no solo para la pareja, también para una sociedad que se desgarra y disfruta del morbo de una separación entre famosos. La especialista observa que la cantante no parece estar muy consciente de las consecuencias en sus hijos, estando segura que sí realmente saldrán afectados.

“A pesar de que Shakira tiene derecho a canalizar su dolor, existe un punto clave que no se está cumpliendo en esta separación y es que los padres no se están respetando delante de los hijos.

Por un lado, la madre lanza indirectas en una canción y el padre se burla de ella, con el agravante que esto sucede de manera pública”, aseveró.

Fernández cree que aunque Sasha y Milan podrían estar siendo ayudados por especialistas, lo cierto es que los hijos de la famosa cantante estarán expuestos a recibir información inadecuada sobre la separación de sus padres, quizás más de la necesaria, siendo también objetos de bullyign por parte de sus compañeros, en la escuela e incluso terminen avergonzados por una separación en la que papá y mamá debieron de pensar en la salud mental de los hijos y no en su bienestar propio”.

Jolie y Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt formaban una de las parejas más sólidas del jet set internacional con una numerosa familia, la que se convertiría, luego, en la manzana de la discordia con la llegada del divorcio. Luego de dos años de matrimonio, diez de unión libre, Jolie pidió el divorcio al actor en 2016 por “diferencias irreconciliables”.

Una pelea y actitudes agresivas de parte del actor hacia los niños y el alcoholismo fue el detonante de la separación.

De inmediato Angelina exigió la custodia de sus seis hijos, mientras Brad Pitt pedía que el pleito legal no se convirtiera en una guerra sin cuartel y una custodia compartida.

El año pasado se supo que la actriz no iba a parar hasta quedarse con la custodia total. “Angelina está decidida a que Brad nunca obtenga la custodia 50/50. Hay quienes dicen que no descansará hasta que los niños sean legalmente adultos, por lo que Brad nunca tendrá la custodia compartida”, se informó.

De “a balazos”

En México, la actriz venezolana Marjorie de Sousa y el actor argentino Julián Gil no solo pelearon por la separación, sino por el hijo que ambos trajeron al mundo y que fue motivo de una fuerte polémica en la que el actor terminó perdiendo la patria potestad. Lo sucedido entre ellos fue una batalla de capa y espada, un juicio que duró años, en el que hubo hasta pruebas de ADN, visitas inadecuadas...

Al final el juez determinó que sería Marjorie quien se quedaría con la patria potestad completa de Matías y que Gil tendría que pagar el 20 por ciento de sus ingresos para la manutención de su hijo y solo lo podría ver si Sousa lo permitía en un acto de buena fe. Sin dudas este caso seguirá debatiéndose en el futuro familiar.

Demanda a Luis Miguel

El papel de padre a “El Sol de México” no le sentó nada bien, ya que fue objeto de demandas por parte de la actriz Aracely Arámbula, madre de sus hijos Daniel y Miguel, cuando estos eran menores por manutención y por falta de atención a los niños.

En varias ocasiones la actriz hizo fuertes declaraciones sobre lo doloroso que había sido ver crecer a sus hijos sin la presencia de su padre Luis Miguel.

Paulina Rubio

Paulina Rubio ha peleado por sus hijos ante la justicia varias ocasiones y por diferentes causas. En 2021 volvió a llevar a ante los tribunales a Nicolás Vallejo-Nágera para impedirle viajar a España con el hijo de ambos Andrea Nicolás ese verano.

Antes Paulina había pedido la custodia y manutención del adolescente. La Chica Dorada y “Colate” se han pasado la vida peleando por la tenencia del menor. La cantante mexicana también ha estado en la Corte por la custodia del hijo que tuvo con su ex Gerardo Bazúa. El cantante amenazó con tomar acciones legales contra Paulina Rubio si esta no le permitía ver a su hijo Eros.

Marc Anthony

En 2014 Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y madre de dos de los hijos de Marc Anthony obtuvo una mejor manutención para sus vástagos de 26 mil 800 dólares al mes. El salsero y la belda se enfrentaron a un pleito legal que duró varios años en la corte.

Finalmente Dayanara obtuvo el doble de su demanda. Al pasar los años las diferencias quedaron atrás y Marc Anthony y Dayanara han podido disfrutar de los momentos más importantes de sus hijos.

Halle Berry

Cuando la bella actriz Halle Berry, en 2012, quiso irse a vivir a Francia con su hija Nahla, y su entonces pareja Olivier Martínez, el padre de la niña el modelo Gabriel Aubry se negó a que la menor saliera de Estados Unidos.

Berry perdió el pleito legal y tuvo que compartir la custodia de la niña, por la que tuvo que pagar 14 mil dólares de manutención, costos del colegio y el seguro médico de la menor.

Cristian Castro

En 2009 Cristian Castro y su ex Valeria Lieberman vivieron un divorcio que fue tema del entretenimiento por muchos años, desde acusaciones desde violencia doméstica hasta dudas sobre la preferencia sexual de Cristian, se manejó en los medios.

Finalmente Valeria logró la custodia de sus dos hijos Simone Candy y Mikhail Zaratustra y 18 mil dólares de manutención.