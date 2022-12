La primera secuela de Avatar sumerge al espectador en los océanos de Pandora

EFE

Los Ángeles, Estados Unidos

El frágil equilibrio ecológico de la luna Pandora vuelve a estar en peligro en "Avatar: The Way of Water", primera secuela del superéxito de James Cameron que aspira a ser "más que una película, una experiencia", explica a EFE la actriz Sigourney Weaver, que gracias a la tecnología interpreta con 73 años a una adolescente.

La cinta, que aprovecha al máximo la capacidad inmersiva del 3D, sumerge al espectador en los vastos océanos de un mundo alienígena y en la lucha de los indígenas contra los humanos, obstinados en utilizar su potencia militar para controlar el entorno y explotar los recursos del lugar.

Repleta de acción, persecuciones y explosiones, la primera de las cuatro secuelas que planea estrenar en los próximos años Disney -dueña de la franquicia desde que adquirió 20th Century Fox en 2019- lleva asimismo al centro de la trama los valores familiares.

Esta película "va más al fondo en términos de emociones" que la primera, describió en una rueda de prensa en Londres el director de la cinta.

"Yo soy padre de cinco. Queríamos zambullirnos en la dinámica familiar, en las responsabilidades de tener hijos", declaró Cameron. "Cuando no tienes hijos puedes no tener miedo, pero aprendes a tenerlo cuando eres padre, cuando tienes algo mayor que ti mismo que puedes perder. Con eso tienen que lidiar los personajes", agregó.

Jake y Neytiri, héroes de la película original de 2009, la más taquillera de la historia del cine, vuelven a protagonizar la cinta, que se estrena en España el próximo día 16, pero esta vez son ya una pareja adulta, responsable de cinco adolescentes.

Una de las menores a su cargo es Kiri, hija biológica del avatar de la doctora Grace, personaje que interpretó Weaver hace trece años y que fallecía en esa primera entrega.

La misma actriz estadounidense, célebre por papeles como la teniente Ripley en "Alien" (1979) y Diane Fossey en "Gorillas in the Mist" (1988), se somete ahora a la magia de los efectos especiales para dar vida a su propia hija, una adolescente rebelde y espiritual.

"Inmediatamente pensé que sería divertido", rememora Weaver al ser preguntada por la primera vez que el director le propuso el papel.

"Me dijo algo horrible -describe con ironía-. Me dijo: eres tan inmadura que en el fondo tienes 14 años en cualquier caso", describe Weaver.

"También me dijo que sería fácil. No estoy segura de que haya sido así todo el tiempo, pero en cualquier caso estoy satisfecha con el resultado de Kiri. Es una chica muy especial", agrega la actriz, que ha compartido exigentes escenas de acción con un grupo de actores adolescentes.

Una de ellas, Trinity Bliss, de 13 años, subraya a EFE lo "cercana" que resultó Weaver durante el rodaje y la emoción que sintió al saber que compartiría reparto con una "leyenda" como ella.

"Es la estrella favorita de mi tía y de mi padre. Cuando supe que ella iba a hacer de mi hermana me estalló la cabeza", declara la joven actriz.

También expresa su admiración por ella Jack Champion, de 18 años, que interpreta en el filme al joven humano Miles Socorro: "Probablemente porque éramos tan jóvenes, ella sintió la necesidad de protegernos bajo su ala (...). Siempre ha estado ahí para nosotros", describe.

Los actores de la cinta destacan la impresión que les provocó ver por primera vez el resultado de su trabajo en la pantalla gigante del cine, donde enormes ballenas alienígenas en tres dimensiones parecen cobrar vida frente al espectador y las balas de los perversos militares humanos parecen pasar silbando junto a sus oídos.

"La vimos por primera vez hace solo dos días y todavía estoy alucinando, lo estoy procesando", dice Bliss, una opinión que secunda a su lado Champion: "Creo que es la película más inmersiva que se ha hecho nunca", asegura.

"En los planos tomados bajo el agua casi puedes sentir la humedad", dice el actor. "Al verlos siento que estoy conteniendo la respiración", asiente su compañera.