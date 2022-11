Desmayos, caídas, tropezones... el escenario se convierte en zona de peligro para los artistas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El escenario no siempre es amigable para los artistas. Son muchos los casos de tropezones, caídas graves o desmayos como le sucedió a la veterana merenguera dominicana Fefita la Grande el pasado 6 de noviembre durante una fiesta en España.

Este mismo año, varios artistas han tenido percances durante fiestas o conciertos, entre ellos el merenguero Eddy Herrera y el cantante Fher, del grupo Maná, que se suman a otros ya conocidos casos como los de Karol G, Bad Bunny, Joaquín Sabina, Gloria Trevi, Luis Miguel, Lady Gaga y Madonna.

En el caso de Fefita, a través de un video que circula en las redes sociales, quedó captado el momento en que la acordeonista cae hacia atrás cuando interpretaba uno de sus temas más populares, “O te menea o te apea”.

“No sé qué pasó. Yo estaba bien. No, estoy bien, estoy bien. Yo estoy bien”, expresó tras ser levantada del suelo por los músicos que la acompañaban sobre el escenario, previo a los aplausos del público presente y la insistencia de alguien por llamar una ambulancia.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, su verdadero nombre, dijo el jueves que se encontraba bien en su casa en Santiago de los Caballeros y que por precaución se está realizando chequeos médicos.

Eddy Herrera

El pasado 7 de septiembre Listín Diario reseñó que "El galán del merengue” Eddy Herrera terminó en el piso cuando subió a una fanática al escenario a bailar su popular tema “Si yo te lo pido” y ambos sufrieron una caída, que no pasó a mayores.

El artista se presentaba en un centro nocturno de Santo Domingo, y como es habitual en sus fiestas, subió a una mujer al escenario, sin embargo, Herrera no se esperaba que la fémina lo abordara de esa manera.

Aunque la caída no fue excusa para que la mujer dejara de bailar, todo lo contrario siguió con el baile en el piso y encima del cantante.

El momento quedó captado en un video que ha sido compartido en redes sociales.

“Si yo te lo pido”, es el más reciente éxito de Eddy Herrera, tema que desde su estreno tuvo una gran aceptación por el público tras hacerse viral el corte de un peculiar baile en una boda de un hombre de nacionalidad coreana llamado Kev Kim.

El “coreano que baila” es el modelo del video oficial de la canción escrita por Martín De León y el propio Eddy.

Fher, de Maná

El 24 de junio pasado de este 2022, Fher, de Maná, vivió un épico momento que se viralizó en la web ocurrió cuando el grupo ofreció un concierto en The Kia Forum, California, Estados Unidos.

Como ya es tradición, la agrupación tiene a bien invitar a uno de sus fanáticos a subir al escenario y generalmente eso se convierte en un momento emotivo. Pero en esta ocasión su invitación provocó un verdadero torbellino en el escenario.

Al parecer la afortunada no pudo contener la emoción de tener frente a frente a su ídolo, que cuando llegó al escenario corrió con los brazos abiertos hacia Fher, quien también la esperaba listo para abrazarla.

Fue entonces cuando de manera inesperada, la fanática intento colgarse del cuello del cantante, lo que provocó que perdieran el equilibrio y ambos cayeran al piso con tanta fuerza que hasta rodaron.

No es el primer percance de Fher en el escenario. En 2014, durante un show en el Festival Presidente en Santo Domingo, la capital dominicana, sufrió una caída de plena tarima.

Mientras cantaba el tema ‘En el muelle de San Blas’, no se percató que el escenario se terminaba y cayó del templete.

De inmediato fue ayudado por personal de seguridad y regresó a escena para continuar con el show.

Más tarde, a través del Facebook de Maná, el cantante mexicano habló sobre el hecho y comentó que se encontraba bien, pero se llevó tremendo susto.

"Hola chicos, yo súper bien. Ayer me di un resbalón en el escenario, caí de dos metros, pero no me pasó nada. Como los gatos me di una vuelta en el aire y me caí, estoy muy bien gracias al cielo. Ahorita no podemos flaquear, estamos acabando nuevo disco, estoy muy contento sale a principios del año que entra. Los queremos mucho. Gracias, los que se preocuparon, chido", escribió en ese entonces.

Karol G

Una de las últimas en sufrir caídas aparatosas fue la colombiana Karol G, pero otros artistas como Sabina, Lady Gaga, Luis Miguel, Madonna, Bad Bunny, Gloria Trevi, entre otros han corrido (o caído) con la misma suerte.

Hace casi justo un año, la intérprete de “Tusa” cayó por las escaleras del escenario en el que se estaba presentando.

La artista descendía por unas escaleras cuando los tacones de sus botas se enredaron al dar un paso, rodando por al menos 10 escalones.

A través de los videos que fueron compartidos en redes sociales, se puede ver como la colombiana se quedó en el piso por varios segundos, mientras una de las bailarinas intentó socorrerla. Aunque la “Bichota” se paró y continúo con el show no sin antes romper en llanto y decir unas palabras.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se partió una rodilla, me duele todo”, expresó la intérprete de “Tusa” tras volver al escenario.

Mientras hablaba Karol no pudo contener el llanto y la emoción y pidió al público que asistió al “Bichota tours” que se olviden de lo que pasó porque ella quería “que todo fuera perfecto” tras llenar el lugar por primera vez en su vida.

+ Operan a Sabina

En febrero de 2020, el cantautor español Joaquín Sabina sufrió "pequeñas fracturas" en un hombro y fue operado de un derrame cerebral tras una aparatosa caída del escenario cuando ofrecía un concierto junto a Joan Manuel Serrat en Madrid.

A poco más de media hora de iniciarse el concierto en el WiZink Center de Madrid, el autor de "Quién me ha robado el mes de abril" y "Calle melancolía" cayó desde el escenario unos dos metros hasta el foso que separa la tarima del público.

El cantante tuvo que ser retirado en una camilla, mientras el público aplaudía. Varios minutos después, salió al escenario en una silla de ruedas junto a Serrat para anunciar que se cancelaba el recital porque "con todo el dolor de mi corazón nos vamos al hospital".

+ Bad Bunny en Panamá

Otro que también le pasó algo similar fue a Bad Bunny, quien sufrió una estrepitosa caída en medio de un concierto en Ciudad de Panamá, en octubre de 2017. Incluso, tuvo que ser traslado en una ambulancia a un hospital, informó el canal CNN en Español.

Según los presentes, Bad Bunny sólo llevaba media hora de concierto, cuando se agachó al borde del escenario y de pronto cayó desde la tarima.

A pesar del accidente, con ayuda de su cuerpo de seguridad, volvió a subir al escenario, cantó por unos minutos más y luego se disculpó con su público, explicando que no podía seguir.

+ Lady Gaga cae con fanático

Mientras Lady Gaga realizaba un concierto de su gira “Enigma” en Las Vegas, Nevada, (Estados Unidos), decidió invitar a un fanático al escenario y cuando la cantante saltó en sus brazos perdieron el equilibrio y cayeron al vacío desde el escenario.

En las imágenes captadas por los asistentes al show se puede ver cómo la intérprete de “Shallow” envuelve sus piernas en la cintura de Jack, el hombre que invitó al escenario, y empieza un baile sensual, pero el admirador perdió el equilibrio al tropezar y ambos cayeron de la tarima.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y Lady continuó cantando “Milion reason” junto a Jack y le quitó importancia al asunto diciendo: “No te preocupes, estamos bien. No es tu culpa. ¿Podrías prometerme algo? ¿Puedes olvidar lo que acaba de pasar?".

+ Gloria Trevi

La cantante mexicana Gloria Trevi se encontraba acostada encima de una silla y cuando se disponía a sentarse hizo un mal movimiento que la llevó a caer de espaldas al suelo.

Todo sucedió cuando la cantante estaba muy concentrada en la coreografía, la cual obligaba a Gloria estar recostada sobre una silla, pero al tratar de levantarse el peso le ganó, lo que provocó que la silla se viniera abajo dejando a Gloria en el suelo con un golpe en la espalda y cabeza.

+ Cae el “Sol de México”

Luis Miguel ofrecía su espectáculo en San Diego, tropezó pero se sobrepuso para no terminar en el suelo.

Tambien en Sevilla durante su paso por el Palacio de Deportes de esa ciudad en 2012. En uno de sus números dio un giro y se cayó, pero los organizadores apagaron rápidamente las luces del escenario para evitar que se le viera.

+ Madonna durante los Brit Awards

La reina del pop era la encargada de clausurar la fiesta Brit Awards 2015, pero tan solo 30 segundos después de comenzar su interpretación el vestuario que lucía le jugó una mala pasada cuando no pudo desatarse la capa y los bailarines tiraron de ella hacia atrás. Madonna cayó de espaldas por unas escaleras, pero tras unos segundos de tensión, supo recomponer la actuación.

Juan Gabriel

En vida, el cantante mexicano Juan Gabriel en el año 2005 vivió un momento muy incómodo. Mientras hacía su show como siempre, sufrió una caída del escenario inesperada que dejó a todos preocupados en ese entonces.