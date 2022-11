Policía de Houston busca testigos del asesinato del rapero Takeoff

Santo Domingo RD

La policía dijo que tiene pocas pistas sobre el tiroteo fatal del rapero Takeoff afuera de una fiesta privada en una bolera en el centro de Houston.

Takeoff, cuyo nombre fuera del escenario era Kirsnick Khari Ball, formó un tercio del trío Migos, nominado al premio Grammy, con el tío Quavo y el primo Offset de los suburbios de Atlanta. El rapero de 28 años murió la madrugada del martes cuando estalló un tiroteo y también hirió a otro hombre y una mujer, según el jefe de policía Troy Finner.

La mayoría de las 40 personas que asistieron a la fiesta en 810 Billiards & Bowling huyeron cuando sonaron los disparos, dijo Finner. Eso hizo que la policía le pidiera a la gente que se presentara y diera declaraciones y videos a los investigadores sobre lo que vieron y escucharon, aunque sea de forma anónima, dijo el alcalde Sylvester Turner.

Al menos dos personas dispararon armas de fuego, según Finner. Los otros dos que fueron alcanzados por los disparos tenían heridas que no ponían en peligro sus vidas y fueron a hospitales en vehículos privados, dijo.

“Permítanme pedirles... que cualquiera que tenga información sobre el tirador o los tiradores proporcione esa información al HPD y nos permita resolver esta situación”, dijo Turner en una conferencia de prensa el martes. “Traigamos justicia a esta familia”.

Finner dijo que Takeoff era "muy respetado" y que "no había razón para creer que estaba involucrado en algo criminal en ese momento".

El sello discográfico de Migos, Quality Control, lamentó la muerte de Takeoff en un comunicado publicado en Instragram.

“La violencia sin sentido y una bala perdida le han quitado otra vida a este mundo y estamos devastados”, dice el comunicado, aunque la policía no ha dicho nada acerca de que el disparo haya sido una bala perdida. “Respete a su familia y amigos mientras todos continuamos procesando esta pérdida monumental”.

La bolera se encuentra en un complejo comercial de Houston de tres pisos con restaurantes de alta gama y un House of Blues y está cerca de un hotel Four Seasons. Takeoff fue declarado muerto en la escena del tiroteo a las 2:30 am. Un reportero de Associated Press observó un cuerpo cargado en la camioneta de un médico forense alrededor de las 10 a.m., más de siete horas después del tiroteo.

Los guardias de seguridad en el área escucharon el tiroteo pero no vieron quién lo hizo, dijo un portavoz de la policía. Un portavoz de 810 Billiards & Bowling dijo que el tiroteo ocurrió después de que cerraron el callejón y dijo que la empresa está cooperando con los investigadores.

Varios fanáticos se reunieron al otro lado de la calle de la bolera. Isaiah Lopez, de 24 años, dijo que salió corriendo de su casa en Humble, un suburbio de Houston, después de escuchar que Takeoff había sido asesinado.

“Era uno de nuestros favoritos, el mío y el de mi hermano. Es todo lo que escucharíamos”, dijo López mientras cargaba una docena de rosas que esperaba colocar cerca del lugar del tiroteo. "Tan pronto como mi hermano me llamó y dijo: 'El despegue se ha ido', tuve que venir aquí y presentar mis respetos".

Thomas Moreno, de 30 años, vive a unos cinco minutos del boliche. Dijo que conoció a Takeoff en un evento en un bar y restaurante de Houston en junio y lo llamó "un tipo muy agradable".

“Siento que es solo otra buena persona que se fue demasiado pronto”, dijo Moreno. “Esto sucede todos los días, pero duele aún más cuando se trata de alguien tan talentoso y tan joven”.

A última hora de la tarde del martes, los aficionados habían creado un monumento con rosas, velas y un osito de peluche en el primer piso del complejo comercial. La cinta amarilla de la escena del crimen todavía bloqueaba las escaleras que conducían a 810 Billiards & Bowling.

El asesinato de Takeoff se produjo cuando Houston estaba en el punto de mira, con el equipo de béisbol de los Astros montando la serie mundial más vista desde 2019.

Además, el crimen se ha convertido en un tema político importante en las elecciones de mitad de período de este año, con muchos republicanos postulados en plataformas de orden público, mientras que los demócratas intentan equilibrar la seguridad pública con los llamados a la reforma de la justicia penal.

Los homicidios en todo el país aumentaron casi un 30 % en 2020 durante la pandemia de COVID-19. Los delitos violentos parecieron estabilizarse un poco en 2021, pero no cayeron a los niveles previos a la pandemia, según los últimos datos sobre delitos del FBI, aunque los cambios en el mantenimiento de registros significaron que el informe no incluyó algunos de los departamentos de policía más grandes del país.

En Houston, el alcalde y el jefe de policía reconocieron tales preocupaciones y señalaron que algunas tasas de delitos violentos han bajado con respecto al año pasado. Finner dijo que quiere reunirse con otros artistas de hip-hop para hablar sobre la violencia, aunque no dijo que el asesinato de Takeoff tuviera algo que ver con su trabajo en la música.

“Todos debemos unirnos y asegurarnos de que nadie destruya esa industria”, dijo Finner.

Migos se abrió paso por primera vez con el éxito masivo "Versace" en 2013. Tuvieron cuatro éxitos Top 10 en el Billboard Hot 100, aunque Takeoff no estuvo en su éxito No. 1 de varias semanas "Bad and Boujee", con Lil Uzi Vert. Lanzaron una trilogía de álbumes llamada "Cultura", "Cultura II" y "Cultura III", y los dos primeros alcanzaron el número 1 en la lista de álbumes Billboard 200. También ganaron un premio ASCAP Vanguard en 2018 por su éxito de transmisión con canciones multiplatino como "Motorsport (con Cardi B y Nicki Minaj)", "Stir Fry" y "Walk It Talk It".

El trío también interpretó una versión ficticia de sí mismos en un episodio del exitoso programa de televisión “Atlanta”, pero el grupo no estaba actualmente junto.