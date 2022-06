Las 7 familias artísticas que exponen sus secretos y no temen al qué dirá la gente

María Tejada Lorenzo

Santiago de los Caballeros, RD

Los Montaner, Kardashian, Derber, Estefan, Capetillo, Osbourne y Rivera figuran entre las más de una docena de familias artísticas que decidieron contar sus vidas ante las grandes audiencias, ya sea en televisión abierta, en Youtube o Facebook.

Otros apellidos famosos por exponer sus secretos son Gene Simmons, Wahlgurgers, Carter, Lohan y Hernández. En República Dominicana, los urbanos La Insuperable y Toxic Crow lo han intentado a través de Youtube.

En el siglo pasado era casi imposible que una familia se abriera como lo hacen ahora artistas, comunicadores y actores, que no se conforman con ser reconocidos y tener un alto grado de reputación, sino que han decidido sacarle provecho a esa influencia en la población para exponer sus vidas privadas, y de paso, obtener grandes beneficios económicos por los derechos de transmisión, el pago de las plataformas o la venta de publicidad.

La familia Montaner es la más reciente en convertir su vida en un reality, pues será a finales de este año cuando se estrenará en la pantalla chica de Disney + las aventuras de Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez, en compañía de sus tres hijos Mau, Ricky y Evaluna, así como sus respectivas parejas Sara Escobar, Stefi Roitman y Camilo Echeverry.

Este docu-reality de 10 episodios presenta las aventuras, logros, risas y sus más profundas emociones, destacando momentos importantes como bodas y nacimientos y el detrás de escena de sus carreras artísticas.

+ Kardashians

El reality más famoso de toda la televisión, “Keeping Up With The Kardashians”, fue tendencia desde que salió por primera vez en la cadena E! Entertainment Television, en el año 2007.

El exitoso programa contó 20 temporadas presentando los mejores y peores momentos personales de la glamurosa vida de la familia Kardashian Jenner, formada por Kris Jenner y sus hijas e hijo Kourtney, Kim, Khloe, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner. Además del exposo de Kris, Caitlyn, que en ese momento se llamaba Bruce William Jenner.

+ Los Derbez

El 18 de octubre de 2019 se estrenó en Amazon Prime Video la serie “De viaje con los Derbez”, la cual presenta la dinámica familiar del comediante mexicano Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Aislinn, Vadhir , José Eduardo y Aitana; junto con Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

Este documental de comedia muestra en la primera temporada su viaje a Marruecos, y por su gran éxito en 2021 se estrenó la segunda parte, donde la familia se fue de campamento a los parques nacionales más importantes de Estados Unidos.

+ Los Estefan

“Red Table Talk: The Estefans” es el reality show que la estrella latina Gloria Estefan, su hija Emily y su sobrina, la presentadora Lili Estefan, presentan a través de Facebook Watch, que desde el 7 de octubre del 2020, estas tres generaciones de mujeres comparten detalles de lo que sucede a su alrededor y ponen en “la mesa roja” temas de amor, circunstancias sexuales y relaciones. Varios secretos de esta familia salieron a la luz en este programa.

En el programa llevaron invitados especiales, entre los que se destacan Lele Pons, Kate del Castillo, Karla Souza, la madre del soldado Vanessa Guillen y la periodista Jessica Maldonado..

+ Capetillo

Cada familia tiene una historia que contar, tal es el caso de la cantante Biby Gaytán quien expone lo más impactante de su vida en este reality que debutó en la cadena hispana Univision el pasado 25 de abril del 2021.

Ante las cámaras ella comparte con con su marido, Eduardo Capetillo, y sus hijos Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel.

El programa televisivo destaca eventos importantes como la celebración de la boda de plata de Gaytán y Capetillo, así como encuentros emotivos e importantes decisiones.

+ Los Osbourne

Ozzy Osbourne es una notable figura del rock and roll, conocido por su participación en la banda británica de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista.

Sin embargo, nadie sabía lo salvaje que podría ser su familia hasta que las cámaras de la MTV invadieron su casa en 2002.

“The Osbournes” mostraba a una familia poco convencional que se quería mucho, pero que tenía sus problemas como cualquier otra. Problemas como la adicción a las drogas y falta de confianza son algunos de los tópicos que se destacan en la programación.

+ “I love Jenni”

La vida de la “Diva de la Banda”,Jenni Rivera, rompió récords de audiencia con su reality “I Love Jenni” en NBC Universo, estrenado el 5 de marzo de 2011.

Durante tres temporadas se mostró el día a día de la cantante y su familia, dando detalles tanto de su quehacer profesional como de sus problemas personales y emociones.

Tras la tragedia de su muerte en diciembre de 2012, sus hijos tuvieron su propio programa llamado “Los Rivera”, que duró 4 temporadas. Esta nueva serie incluye secuencias filmadas durante el mes anterior al accidente aéreo que le costó la vida a Rivera, así como segmentos con su familia a medida que continúan su vida luego del fallecimiento de su madre.

+ Dominicanos

Mostrar la telerrealidad es una tendencia que ha sido notoria por decenas de artistas en los últimos años, como es el caso de los cantantes de música urbana La Insuperable y Toxic Crow, pues desde 2012 cuelgan en la plataforma de Youtube de Crow su programa “My Family Reality Show”.

En Youtube se muestra la vida cotidiana de estos artistas, desde grabaciones musicales en el estudio hasta los viajes en familia y sus momentos más memorables. En su canal están suscriptos 908 mil usuarios.