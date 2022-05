¿Marc Anthony se comprometió con la modelo Nadia Ferreira?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tal parece que la relación entre Marc Anthony y la virreina universal Nadia Ferreira va en serio a tal punto que han desatado rumores de boda.

Durante su viaje a Disneyland por el cumpleaños número 23 de Nadia, ella lució un sospechoso anillo que hizo saltar las alarmas sobre un posible compromiso.

Pero no fue hasta ahora que la modelo, compartió una fotografía de su mano con el anillo presumiblemente de compromiso junto a la del salsero y el mensaje: "Fiesta de compromiso".

Aunque la pareja ha sido criticada por la diferencia de edad, él tiene 53 y ella 23, para ellos no es impedimento muestran que están convencidos que son el uno para el otro.

El pasado mes de marzo la pareja hizo pública su relación en un concierto de Marc Anthony el artista le lanzó besos a la modelo, quien estaba en primera fila y ella le respondiera con un “te amo”.

Fue en un show de su gira “Pa´lla voy tour” en Los Ángeles, Estados Unidos, que “El flaco” se acercó más al público mientras cantaba y en ese momento su novia la paraguaya estaba grabando y disfrutando con su madre.

En la Semana Santa los enamorados disfrutaron de una escapada en la propiedad del artista en Casa de Campo, la primera finalista de Miss Universo 2021 publicó en sus redes una foto más romántica con el intérprete y le dedicó unas cariñosas palabras: “There’s nothing like being in your man’s arms (No hay nada como estar en los brazos de tu hombre)”.