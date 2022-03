Myke Towers piensa retirarse en República Dominicana y destaca su gusto por el dembow

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, DR

El cantante puertorriqueño Myke Towers ya está hospedado en Santo Domingo para ofrecer un concierto 360 este sábado que tiene altas expectativas de dejar “boquiabiertos” a su fanaticada dominicana.

En víspera de su espectáculo, sostuvo un encuentro con periodistas, a quienes el intérprete de “Girl” dejó saber que en un futuro, cuando no esté en los escenarios, ese retirará en República Dominicana, específicamente en la región Este.

"Cuando me retire voy a vivir aquí en República Dominicana", afirmó, aunque aclaró que le falta mucho por conocer "porque no he ido todavía a Sámana, hay un montón de lugares pero por ahora en verdad me gustan muchos, quisiera tener una casita así en Punta Cana bajo perfil o así en Cap Cana por allá".

Además de su notorio interés por el país, Myke resaltó el trabajo de los urbanos dominicanos y contó que desde que escuchó la música de Rochy RD supo que había algo especial en él, por lo que no dudó en ‘montarse’ en el remix de ‘Ella no es tuya’.

“‘Ella no es tuya’ para mí fue como un himno de hombre a hombre. Tanto Rochy como El Alfa cuentan con mi respeto. Hoy en día ambos están comandando el dembow duro”, señaló.

En ese mismo sentido, el boricua confesó que le gusta el dembow más de lo que la gente puede imaginar, por lo que pronto vienen nuevas colaboraciones junto a exponentes urbanos dominicanos.

El artista urbano también habló sobre la conversión espiritual que esta experimentando su compatriota y colega Farruko.

"Opinar de eso hay que hacerlo con pinzas porque le tengo mucho respeto a Farruko y al ser como el protagonista uno no sabe por lo que esta pasando el en su vida y con lo de Dios, cuando Dios llama, esa llamada no se puede ignorar", respondió ante una pregunta sobre el tema.

Luego agregó: "Él cuenta con mi apoyo. Farruko si lo respetaban antes, créeme que ahora lo van a respetar mucho mas, eso es un acto de valentía".

+ Show en el Palacio de los Deportes

Este sábado, el intérprete de la “La playa", "Mírame Ahora", "Diosa" y "Explicito" ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, bajo la producción del empresario Saymon Díaz.

No reveló las sorpresas o invitados especiales extranjeros o locales que lo acompañarán, pero aseguró que los asistentes saldrán más que complacidos.

“Mis expectativas son que el público dominicano vaya a disfrutar y a vacilar, eso nos distingue a los boricuas y los dominicanos, que siempre estamos alegres, así que daré lo mejor de mí. Cuando estoy en tarima me transformo”, adelantó.