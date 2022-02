Sonia Piera supo honrar la palabra hermana como algo sagrado en la vida junto a Nuria

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Sonia Piera era la única hermana de la comunicadora Nuria Piera. Desde niña se convirtió en una protectora de su hermana, dos años menor, tras la muerte de su padre, el periodista José Enrique Piera Puig, el 9 de octubre de 1970. Ella solo contaba con apenas 10 años de edad.

Sin la figura paterna en la familia, Sonia, Nuria y su madre Berna Gainza vivieron mucho más unidas. Nuria comenzó a trabajar en la televisión en el programa infantil “El Sheriff Marcos”, “La casa de Pequita” y también durante su niñez era parte del elenco “Domingo de mi ciudad”, con Anita Ontiveros y Horacio Lamadrid. Parte del sustento económico familiar fue gracias al trabajo de Nuria en la televisión, mientras su hermana fungía de protectora, padre, madre, asistente, hermana y amiga.

Así la describió el martes Nuria, en su cuenta de Instagram, al escribirle un emotivo mensaje tras dar a conocer la noticia de su muerte, producto de un cáncer de pulmón. Tenía 63 años.

“Mi hermana, amiga, muchas veces mamá y otras papá, y algunas mi hija, socia para lo bueno, cómplice para rechazar lo inapropiado, solidaria hasta la inconsciencia, mal “habla” con gracia, protectora de todos con ínfulas de mamá gallina, atrevida pero con mucha prudencia, alma de las fiestas y miss simpatía en todas las reuniones, directa y sincera sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser… Eso y más era ella y seguirá siendo hasta más allá de los confines de la vida con la muerte incluida”, escribió Nuria.

Sonia y Nuria crecieron juntas como uña y carne. La periodista dando la cara en los medios y ella siempre detrás, trabajando, apoyando, cuidando de su hermana.

Sonia era la hermana extrovertida y desenfadada. En cambio Nuria siempre fue más introvertida, logrando hacer el complemento perfecto.

Juntas fundaron la empresa productora de televisión Promovideo S.A., en donde Sonia fue administradora hasta que el cáncer de pulmón la apartó de sus labores.

Ellas se embarcaron en la producción del programa de investigación “Nuria en el 9”, hoy “Nuria Investigación Periodística”, como en otros proyectos de televisión y de la vida cotidiana.

El pasado 29 de junio para el cumpleaños de Nuria, Sonia le dedicó una última felicitación en sus redes a su hermana.

“Hoy está de mi cumpleaños la persona que ocupa gran parte de mi corazón mi hermana que adoro doy gracias a Dios por tenerla como mi hermana felicidades,te quieroooo @nuriapiera”.

Al finalizar el 2020, Sonia recibía un diagnóstico devastador, un cáncer de pulmón había sido detectado y los pronósticos no eran buenos.

“Hace un año y tres meses un diagnóstico cambió nuestras vidas y recuperar tu salud fue la meta. Un camino tortuoso y a veces sin salida, como fue tu caso. Entre los temores se fortalecía en ti, lo que ya sabías, era tu destino. Tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, nieto y sobrina te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir, sin más sufrimiento para nadie, y así fue como Dios te evitó un calvario. Dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas”, fue parte del mensaje de Nuria.

Las hermanas fueron inseparables y formaron una familia en base al amor, Sonia con sus dos hijos: Enrique Santana y Wilfredo Álvarez Piera, y la hija de Nuria, Leslie Paola McKinney Piera.

“No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos...”, concluyó Nuria.

+ Personalidades.

El presidente de la República, Luis Abinader, la ministra de Cultura, Milagros Germán; el senador Héctor Acosta, los comunicadores Pamela Sued, Luz García, Roberto Cavada, Mariasela Álvarez, entre otras figuras expresaron su pesar. Abinader extendió su solidaridad a Nuria a toda la familia.

+ Hijo

“Fuiste una guerrera inigualable. Eternamente agradecido contigo por hacerme el hombre que soy hoy... Yo sé que algún día te volveré a abrazar y estaremos otra vez en chercha. Descansa en paz mi gorda y vuela alto”, escribió Wilfredo despidiendo a su amada madre.

Wilfredo comentó que ahora tiene "el mejor angel de todos cuidándome desde el cielo. Sé qué siempre querías lo mejor para nosotros y te desviviste para que lo tuviéramos. No solo eras mi mamá sino también mi mejor amiga y compinche en to’".

También escribió: "Mamá gallina y tía querida de muchos. Me apoyabas, me consentías (un poco demasiado), me peleabas (con tus palabritas favoritas que todos conocemos), y me forjaste. No hay palabras para decir lo orgulloso que estoy de ti y la falta que me vas a hacer. Me dejaste tantos recuerdos y enseñanzas que me hacen dar cuenta que no te fuiste del todo de mi vida".

El cuerpo de Sonia Piera será velado en la Funeraria Blandino de la Avenida Luperón, este miércoles, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Su sepultura será luego en el cementerio Puerta del Cielo.