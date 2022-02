Nuria Piera tras muerte de su hermana Sonia: "No habrá forma nunca de olvidarte"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La comunicadora Nuria Piera publicó un emotivo mensaje de despedida a su hermana Sonia Piera, quien falleció este martes a causa de cáncer de pulmón.

En una publicación en su cuenta de Instagram (@nuriapiera), la periodista la describió como más de una hermana y que, en ocasiones, también cumplió el papel de papá o de mamá, o de hija.

“No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo pero hay algo que duele y me duele mucho y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos…”, compartió Nuria.

Contó que hace un año y tres meses el diagnóstico de cáncer les cambió la vida.

“Entre los temores se fortalecía en ti, lo que ya sabias, era tu destino. Tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, nieto y sobrina te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir, sin más sufrimiento para nadie, y así fue como Dios te evitó un calvario”, continuó.

Dijo que su hermana Sonia era solidaria hasta en la inconsciencia, atrevida pero con mucha prudencia y miss simpatía en las reuniones.

Además, una persona “sincera sin remedio, vehemente y obstinada con rango de generala, amorosa y sensible en cada fibra de su ser”.

El mensaje finalizó con la frase: “dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas”.

Los restos de Sonia serán velados en la Funeraria Blandino de la Avenida Luperón, mañana miércoles, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Será sepultada en el cementerio Puerta del Cielo.

Sonia Piera

Sonia Piera Gaiza nació el 26 de marzo del 1958, hija de Berna Gainza, quien murió en el 2004 y del periodista José Enrique Piera Puig, quien fue asesinado en el 1970 durante el gobierno denominado “Los doce años de Balaguer”. Ambos eran inmigrantes españoles y nacionalizados dominicanos.

A Sonia le sobreviven sus hijos Wilfredo, Enrique y varios nietos.

Fue un gran soporte para la familia Piera y el personal de Nuria Investigación Periodística y N Digital, por lo que su partida deja un gran vacío y enluta a sus familiares a amigos cercanos.

Por más de 35 años Sonia Piera fungió como vicepresidenta de la empresa Provideo, administradora y encargada de ventas.