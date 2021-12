Ansel Elgort y Mike Faist protagonizan West Side Story: "Steven Spielberg es un gran líder que trabaja en equipo"

EP

Los Angeles, Estados Unidos

Ansel Elgort y Mike Faist protagonizan 'West Side Story', remake del musical de 1961 dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins. El nuevo largometraje, dirigido por Steven Spielberg que debut así en el género musical, se estrena en los cines de España este miércoles 22 de diciembre.

"Steven Spielberg es un gran director porque es un gran líder que une a todo el mundo y pone el acento en el trabajo en equipo. Un gran director es un gran líder, y Steven es el mejor líder que he tenido el privilegio de conocer", manifestó Ansel Elgort en una entrevista concedida a Europa Press.

"Steven entiende que hacer una película requiere trabajar en equipo. Una gran parte de eso es comprender que, cada miembro del equipo, sea cual sea el departamento en que trabaje, es un artista que contribuye con algo", afirmó por su parte el actor Mike Faist, quien da vida a Riff en la cinta.

Ansel Elgort no oculta su pasión por 'West Side Story' y por Tony, su personaje en el musical. "Me encanta 'West Side Story', como musical y espectáculo. Amo las canciones de Tony y adoro escuchar la banda sonora. He sido un gran fan desde hace mucho tiempo", cuenta el joven.

A pesar de que Mike Faist está más que acostumbrado a los escenarios de Broadway, el rodaje de West Side Story supuso todo un reto para el actor y cantante. "Hacer esta película fue un proceso muy largo, un total de nueve meses. Mantener la concentración y la determinación hasta el final fue lo más desafiante, pero también fue muy gratificante", señala el intérprete.

Amor sin barreras

'West Side Story' es una adaptación libre de legendaria obra 'Romeo y Julieta' de William Shakespeare ambientada en Nueva York. En esta nueva versión, las dos familias enfrentadas son dos bandas callejeras: Los Sharks y los Jets. Los Jets están liderados por Riff, mientras que Bernardo es el jefe de los Sharks de Puerto Rico.

El odio entre las dos bandas les impide coexistir en el mismo lugar de la ciudad. Pero cuando Tony, ex Jet y el mejor amigo de Riff, conoce a María, la hermana pequeña de Bernardo, su amor no se detendrá ante nada.

Los actores Rachel Zegler, Ariana DeBose, Rita Moreno, Corey Stoll, Brian D'Arcy James, David Álvarez, Josh Andrés Rivera y Ana Isabelle completan el reparto del filme.

La película está basada en el musical original de Broadway de 1957 escrito por Arthur Laurents que ha su vez fue adaptado a la gran pantallal en el inolvidable filme de 1961 dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins se alzó con un total de 10 premios Oscar.

Cabe destacar que el nuevo remake de Steven Spielberg lidera, junto con 'Belfas't, las nominaciones de los Critic's Choice Awards 2022, con un total de once candidaturas. 'West Side Story' también es una de las favoritas de cara a la próxima edición de los Globos de Oro. Ambas ceremonias de premios tendrán lugar el día 9 de enero de 2022 en la ciudad de Los Ángeles.