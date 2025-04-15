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Sector Salud

derrumbe jet set

Este es el listado de los fallecidos en tragedia del Jet Set que han sido identificados legalmente

A las 7:00 de la noche del 15 de abril, el Inacif y el Instituto Nacional de Patología Forense informaron el listado con los nombres de las personas fallecidas e identificadas legalmente en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

La tragedia en Jet Set ha dejado 231 personas fallecidas.

La tragedia en Jet Set ha dejado 231 personas fallecidas.AFP

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Santo Domingo, RD

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense publicaron este martes el listado de las personas fallecidas e identificadas legalmente en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, actualizada al 15 de abril de 2025, a la 7:00 p. m.

A continuación, el listado oficial:

PAULINO LORENZO LORENZO

EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN

DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ

LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN

JOSE MANUEL MONTILLA

LAURA ELISA CASTAÑOS MELO

PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA

MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ

CHRISTIAN ALEJANDRO TEJEDA PICHARDO

BIANKA ELIZABETH REYES SAVIÑON

LOURDES MARÍA RICART RUSSO

RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ

KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ

INDIRA DISLA MÉNDEZ

ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ

YSABEL BETANIA CABRERA

ANDRÉS PICHARDO

GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA

NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ

HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ

RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA

CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES

SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA

MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES

DANIEL TAVERAS POLANCO

LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO

YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS

MARIODA RUIZ PÉREZ

DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ

JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ

YADIRA CUETO ALMONTE

WILNORD DENAUD (haitiano)

ARACELIS RODRIGUEZ VARGAS

JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL

TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA

LINDA KARINA DAJER REGALADO

MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ

GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS

LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ

BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA

NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA

LUCIA CRUZ DE SANTANA

NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS

ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO

FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ /FRAY LUIS ROSARIO (norteamericano, doble nacionalidad)

MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ

PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES

VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA

ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN

JUANA ISIDRA VÁSQUEZ

FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ

ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS

MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO

RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT

MARTÍN POLANCO

ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN

JUAN MANUEL SANTANA OLIVER

AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ

AUILSA FRIAS MATA DE MÉNDEZ

YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ

JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO

ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO

ANTONIA IGNACIO DOUGLAS

RAY LUIS JUSTO MURRAY

LUCILA RAMON LORENZO

ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOSHUA

ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ (venezolana)

ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ

DOUGLIANA EVELIN VILLALOBOS MUÑOZ (venezolana)

MARIA ELIZABETH MALDONADO ESTRELLA

DANESKA SHALIMAR PEREZ PIÑA (venezolana)

IEMOLO LUCA MASSIMO (italiano)

LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ

ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ

GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA

DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA

CATHERINE BELÉN SANTOS

LARISSA LICELOTT GUERRERO ROSARIO

SOFÍA ANTONIA MARTÍNEZ DEL JESÚS

DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA

DARLENYS BATISTA MEJÍA

STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO

FABIOLA SOLSIREN RODRÍGUEZ PÉREZ (venezolana)

ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN

FERNANDO REYES REYES

GARBER SILVESTRE ARAUJO

JOEL MANUEL SANTANA PION

KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA

YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO

LORRAINE FERNÁNDEZ VARGAS

LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMÁN

LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA

VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE

RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO

MELISA YISMEL TEJEDA SOSA

YOKAIRY GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ

YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO

FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA

JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN

GEISA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ

ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA

ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA (RUBY PÉREZ)

ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)

EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ

LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ

CELESTINA AMADA FIGUEREO JUSINO

LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS (venezolana)

EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS

SHAKIRA MIGUELINA ECHAVARRIA JAVIER

MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO

GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ

JULIA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO

ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ

MARISOL LORA DE JESÚS

NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA

AROEL NOLASCO CONTRERAS

CLARISLENY PEGUERO CASTRO

FABIANA YANETH RODRÍGUEZ PÉREZ (venezolana)

CESAR ALGELYS COLUMNA VICTORINO

RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ

PAOLA MARTINA PICHARDO

EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA

SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO

RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO

MADELINE TRINIDAD CASTILLO BASTARDO

OTTEN YOSELYN DEL CARMEN MARCANO RANGEL (venezolana)

MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO

ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)

CATHERINE MARIE NAJRI NADAL

LUIS JOSE GALAN BATISTA

HOMERO GARCIA ASTACIO

MANUEL ANTONIO DIAZ (norteamericano, doble nacionalidad)

GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA

DANIELA GOMEZ GOMEZ

MARILENNY PILARTE CEBALLOS

JOSE LUIS SALVI SEGURA

LIRISET VENTURA BRITO

ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ

PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA

MANNY ARISLEIDY DIAZ DE MENDEZ

ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ

JESUS NIKOLAI URRACA MATOS

YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO

FRANCIS LILIBETH DELGADO LOPEZ

JUAN EMILIO DE LEON DE LEON

SILA JAMES MUTUKU (norteamericano)

LIANNY PORTORREAL RODRIGUEZ

LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO

ANDREA FLORENTINO LORENZO

MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE

ELIZABETH DEL SOCORRO BENOIT MARTE

DAHIANA PATIÑO MARTÍNEZ

ANNIA YISSEL VARGAS ALMONTE

KARINA YULISSA TEJEDA PICHARDO

MARÍA FERNANDA GUZMÁN TEJEDA

BRYAN ENMANUEL MATEO

LUIS JOSÉ CUSTODIO ALMONTE

JOSÉ OVIDIO MALDONADO REYES

OLIAN JOSÉ QUERALEZ DELGADO (venezolano)

BÁRBARA OLIANGEL QUERALEZ DELGADO (venezolana)

SÓCRATES JOSÉ PEÑA CABRAL

SIMÓN BOLÍVAR SOTO MEJÍA

JANLET LORENZO VALENZUELA FÉLIZ

WILLIAM ADOLFO SÁNCHEZ PUELLO

ROSSI DE LA ROSA ORTEGA

YAFREIDY SHANEL MONTÁS VALERA

WILTON BAUTISTA VALDEZ

JENNIFER CRISTAL CONTRERAS (norteamericana)

ELIZABETH SÁNCHEZ HERRERA DE SÁNCHEZ

IVELISSE YANET BREA DE LOS SANTOS

RADHAMES ALEXANDER MATEO SÁNCHEZ

JOSELIN ROSADO VALDERA

JENNIFER CRISTINA VARGAS ACEVEDO (venezolana)

JHOANNA MARÍA SÁNCHEZ ALONZO

ZUDAIRE MARIA GOMEZ URIBE

PEDRO DINOEL ESTEVEZ DIAZ

MARIA ILEANA DE JESUS MARTINEZ

JOSE FEDERICO AZPURUA REYNA

PATRICIA GISELLE ACOSTA LOPEZ

KATHERINE VICTORIA GLASS ALLEN

AMANDA ESTHER MURRAY JIMENEZ

RAMONA HERMINIA NOBOA RODRIGUEZ

RAFAELA ALTAGRACIA GIL MONTILLA

JOISE ARMANDO RAMIREZ FELIZ

DAIANNY ESCARLING SEVERINO GOMEZ

SOLANNY IRENE SOSA SANTANA

MARIANNY SCARLET SEVERINO GÓMEZ

LUISA MARÍA TAVERAS SANTANA

JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO

ANGEL ANTONIO RAMIREZ MINYETTY

CLARA ISABEL BERG VICTORIA

YANEYSI PATRICIA RAMIREZ CHALA

SULAY HEREDIA SENA

ANGELICA FRANCISCA ALVAREZ CORREA

GUSTAVO NOEL SUERO MELLA

ISAMAR ESTHEFANY SORIANO

NILKA CURIEL

TERESA YERALDIN TAVERAS DE RODRIGUEZ

ROBERTO ZENON TORRES PEREZ

JORGELINA TORRES JAQUEZ DE FRANCISCO

OMAL OGANDO DE LOS SANTOS

MAXIMO BIENVENIDO PEÑA

EDWIN ALCIDES ACOSTA VALDEZ

ALBA MARIA CABREJA DIAZ

YONARIS MARIBEL TAVERA MADE

RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA

LUZ ANDREA JIMENEZ CASTIBLANCO (colombiana)

FLORINDA ALTAGRACIA ROJAS

JHONNY HUMBERTO GARCIA ABREU

CAROLINA PEREZ VARGAS

JULIO ALBERTO GUERRERO MARTINEZ

JOSE BIENVENIDO UREÑA

RUBEN VENTURA BRITO

YISSEL ALEJANDRA DE JESÚS VERAS

ASHLEY ESLAIDI MICHELL JIMÉNEZ DE JESÚS

ALEXANDER MANUEL MEJIA PEÑA

ESMEIRO ANTONIO FUENMAYOR FONSECA (venezolano)

ANA ALTAGRACIA FIGUEREO VELAZQUE

CESAR MARIÑEZ MARIÑEZ

Personas identificadas y fallecidas en centro médico:

ROSELIN MARTE NOVA

FELIX ANTONIO ASENCIO MARTÍNEZ

NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ

RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA

KATHERINE GHESTER CORONADO DÍAZ

FRANCELIS MARGARITA VARGAS GONZÁLEZ

KARLA SÁNCHEZ SOLÓRZANO (costarricense)

Personas identificadas y entregadas por centro médico:

OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ

DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO 

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