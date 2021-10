Milagros Germán promete cubrir todas las áreas culturales

Pachico Tejada

Santo Domingo

Milagros Germán fue juramentada como Ministra de Cultura la mañana del lunes, un puesto al que llega prometiendo que lo asume “con gran pasión, con ilusión, humildad, pero con entereza y con un sentido de responsabilidad a toda prueba”.

“La Diva” fue nombrada por el Poder Ejecutivo con el decreto 544-21, en sustitución de Carmen Heredia, quien ocupaba el puesto desde agosto de 2020. Previamente, la comunicadora había servido como directora de Comunicaciones y vocera de la Presidencia de la República.

En el acto, realizado en el vestíbulo de la sede del Ministerio de Cultura, estuvieron presentes la primera dama de la República, Raquel Arbaje, y ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, entre otras personalidades de la vida pública, política y cultural del país.

En el discurso de juramentación, Germán externó que cuando el presidente Luis Abinader la llamó para que fuera parte de su gobierno, tuvo miedo. Eso sí, no lo suficiente como para declinar la oferta. “Confieso que me asusté, pero igualmente me sentí retada, y acepté, sabiendo que estaba asumiendo el compromiso más sagrado”, expuso la comunicadora.

En pandemia

Milagros Germán se pone a la cabeza de este ministerio en un periodo tan especial como el que ha representado la pandemia por el Covid-19, que aunque las restricciones se han relajado, de hecho, el día que llega al cargo termina el toque de queda, las actividades culturales siguen siendo una de las áreas de la sociedad más afectada.

La pandemia hizo que por ejemplo el carnaval no se celebrara, y la Feria Internacional del Libro, que debió tener lugar en abril, está pautada para los próximos meses del año, esperando que la mayor parte de la población del país esté vacunada.

A pesar de esto, la alocución de la nueva ministra fue optimista y positiva, y prometió realizar un gran trabajo al frente de la entidad. “No habrá rama de la cultura a la que mi gestión no le preste toda su atención, porque ese es mi propósito, que los dominicanos nos sintamos orgullosos de pertenecer a un país que hace cultura y la expone al mundo como un valor agregado a todo lo que ya nos representa”, sostuvo Germán, y que va a trabajar con todos los sectores con la intención de cambiar “la percepción de debilidad y abandono que permea al medio cultural”.

Invita a trabajar

Germán llamó a todos los que están involucrados en las actividades culturales a trabajar para fortalecer el ministerio, haciéndolo más institucionalizado.

“Tenemos el capital humano para hacerlo. Hay muchos retos por delante, todos encaminados a transformar la administración y la gestión cultural. Cuenten conmigo, vengo aquí para ser su aliada, estoy para servirles, a ustedes, al gobierno, al país y a mi pueblo que siempre me ha respaldado”, concluyó la nueva ministra de Cultura.