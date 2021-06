Techy Fatule es la portada de Equal de Spotify de junio

Santo Domingo, RD

La artista Techy Fatule será durante todo este mes de junio la portada de la campaña Equal de Spotify para Centro América y El Caribe.

Spotify quiere con esta propuesta “subir el volumen” de las voces de las mujeres creadoras del mundo, como una forma de romper con la desigualdad en la industria del audio donde solamente 1 de 5 artistas son mujeres.

Con este importante paso hacia un futuro de oportunidades equitativas para todos, Spotify resalta a mujeres artistas de todos los orígenes para que sus voces puedan ser escuchadas y más personas puedan inspirarse con ellas, y es por esto que seleccionó a Techy como una de las artistas más importantes e influyentes de su región, para dar vida a este concepto de igualdad a través del impacto de su música.

Techy, quien recientemente estrenó “Tú me quieres más”, canción que además hizo su debut mundial de la mano de los Grammy, entiende que esta campaña va de la mano con el sentido de su propuesta, que siempre ha destacado a la mujer como la protagonista del “playlist” de la vida misma.

“Me parece algo contundente e importante que Spotify haga este tipo de activaciones, que ponga sobre la mesa la inequidad que existe en el mundo de la música y empezar esta conversación, no solo mostrando el problema, si no siendo parte de la solución. ¡Así cambiamos al mundo!. Que me escogieran para ser la portada de Centroamérica y caribe para el mes de Junio me honra y me llena de alegría. Representar a mi país, a las mujeres y a las mamás que persiguen sus sueños es un gran honor”, expresó Techy Fatule.

La campaña Equal fue lanzada por Spotify el pasado mes de mayo, y además de destacar a las artistas por países, añade el playlist global en el que se mezclan con artistas de todo el mundo. También destacan contenidos como los podcasts liderados por mujeres.