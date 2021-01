Testimonios: La realidad del Covid-19 toca muy de cerca a más figuras artísticas del país

Ynmaculada Cruz Hierro

Corren los pri­meros días del 2021 y la clase artística y de la comunica­ción no escapa a la embesti­da de la nueva ola del coro­navirus Covid-19.

Hay una parte de la histo­ria y es quizá la más triste, la de vivir la enfermedad en carne propia, cumplir una cuarentena, estar ingresa­do en un centro de salud, no poder pasar la Navidad con tu familia o la peor de todas: ver morir a tus fami­liares y amigos.

Son parte de las expe­riencias sufridas por nues­tras figuras del arte. Hace unos días el actor Irving Al­berti anunciaba que estaba libre de coronavirus, pero antes vivió un calvario.

Él pasó una cuarentena en su casa, con el remordi­miento de haber contagia­do a su amiga, la actriz Ca­rolina Rivas y a la esposa de un amigo, en Miami.

Son de las personas que pudo confirmar que conta­gió, ya que unos días antes de descubrir que estaba po­sitivo al coronavirus, Irving viajó a la ciudad de Miami a presentar un show.

Cuando se dio cuenta...

Después de unos días de regresar al país y haber re­tomado los ensayos pa­ra una obra de teatro, jun­to a Carolina Rivas, decidió hacerse la prueba del Co­vid-19, resultando positivo asintomático, sin contagiar a ninguno de su familia.

No obstante, Carolina no corrió con la misma suerte que la familia de Irving, y al igual que él dio positivo al coronavirus.

“Esta es la enfermedad más extraña porque, aun­que comencé a hacer cua­rentena, asintomático, es­taba el remordimiento y la preocupación de haber con­tagiado a más personas, como sucedió con Caroli­na y la esposa de mi amigo en Miami. No sé a cuántas personas pude haber con­tagiado porque estuve muy expuesto cuando hice el show”, reveló el actor.

Irving explicó que el pro­ceso de estar solo en una habitación, sin poder tener contacto físico con sus hijos y esposa casi lo pone al bor­de de una depresión. “Ade­más está esa sensación ex­traña que uno quiere dar gracias porque está pasan­do un proceso leve, pero te enteras de que a un ami­go se le murió un familiar o una persona que aprecia está muy grave, sumado a lo que está pasando la clase artística que no puede tra­bajar, es muy triste todo es­to”, dice con pesar.

“Mi único consejo es pe­dirle a la gente que se cuide y que sea responsable con el uso de la mascarilla y la higiene”, agregó Irving.

Sola en Navidad

El 24 de diciembre la ac­triz Carolina Rivas no pu­do cenar acompañada de su familia, tal como lo ha­bía planeado. Estar positiva al Covid-19 la obligó a estar encerrada en su cuarto.

Tampoco sus dos hijos y su esposo, el músico Lui­chy Guzmán, pudieron con­tinuar con los planes de ce­nar con los abuelos.

Pero no todo fue malo. El domingo la actriz compar­tió en las redes sociales su experiencia y supo cómo vi­vir la mejor parte de la pan­demia: “Mi Navidad no fue la que yo esperaba, estu­ve enferma por casi tres se­manas y, peor aún, aislada. Todos los planes se habían cancelado y no pudimos es­tar junto a mi familia. Pero para mí es tan importante enseñarles a mis hijos que los momentos especiales los haces tú y que tu reacción ante las adversidades si ha­cen la diferencia”.

La familia Guzmán Rivas aprovechó para pasar un momento de calidad jun­tos, ella a través de la plata­forma de Zoom y, según los niños fue una de las navida­des más divertidas que han tenido.

En otro lado de la ciudad, en la Zona Colonial, causó gran preocupación la noti­cia de que el gestor cultural Freddy Ginebra fue conta­giado de covid.

Él mismo se encargó de anunciar que su situación estaba controlada: “Estoy muy bien llevándome de todo lo que dice el médico. Abrumado por tantas ma­nifestaciones de amor y ca­riño. Perdonen que no res­ponda al teléfono, lo haré próximamente. Espero en­tiendan mi silencio, pero les aseguro que voy muy bien y superando el virus. El Co­vid-19 ha sido muy benigno conmigo”.

Don Miguelo

Don Miguelo compar­tió ayer una imagen de sus abuelos muy conmovedora. El popular reguetonero do­minicano se tomó una selfie y a unos metros de distancia se ven sus abuelos, a quie­nes no puede abrazar para evitar contagiar del temido virus. “Aunque no lo crean... Esta es la foto más triste de mi vida, porque por prime­ra vez no puedo abrazar a mis padres.... Pero al mismo tiempo estoy feliz porque los protejo. Ramón y Olga”, escribió en su cuenta de Ins­tagram.

MÚSICO

Ringo Martínez.

El músico Alberto “Rin­go” Martínez, creador de la agrupación La Patrulla 15, se recupera del virus tras llevar varios días in­gresado. Ringo, radicado en Puerto Rico, viajó a su natal República Domini­cana para ver a su madre, quien estaba afectada por la misma enferme­dad, pero desafortuna­damente Josefina Peña, “Doña Fifa”, como le lla­maban sus cercanos, mu­rió el pasado jueves. El músico está en recupe­ración y hasta comiendo “una avenita”, dijo Jossie Esteban.