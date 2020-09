Arturo Peniche estalla contra TVNotas

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo RD

El actor de varias telenovelas reaccionó de mala manera ante la publicación que hizo la revista TVNotas sobre su separación, la cual señala a su consuegra Sharis Cid como la responsable del rompimiento entre Peniche y su pareja sentimental.

Según TVNotas, a la esposa del galán de telenovelas, Gaby Ortiz le molestaba que Sharis Cid se paseara en bikini en frente de él y le coqueteara, lo que provoco la separación de ambos. Luego de ver las informaciones publicadas por la revista, Peniche salió a desmentir toda la historia.

Arturo Peniche dijo en una entrevista que tomaría acciones legales en contra del medio mexicano, ya que se están lucrando a costa de algo bastante doloroso y complicado.

“Si voy a demandar y los va a demandar Sharis y Gaby, porque se están lucrando con nuestra imagen y nuestra vida de una forma absolutamente despiadada”, dijo el actor en una entrevista a Mara Patricia Castañeda.

Peniche indicó que el mismo ha vetado a la revista desde hace varios años porque siempre viven publicando cosas negativas de los artistas y solo incitan al morbo y para él esa revista no tiene ningún tipo de credibilidad.

“Yo la tengo vetada desde hace varios años, es una porquería de revista. Siempre viven sacando morbo, muestran mujeres en traje de baño todo el tiempo y se dan el derecho de violentar a la mujer, en estos tiempos donde se requiere detener la violencia en contra de ellas”, manifestó Arturo Peniche.

El galán de telenovelas se disculpó con su esposa por la publicación y aseguró que ella lo tomo de buena manera pues estaba acostumbrada a esas cosas.

“Ya hable con Gaby, le dije discúlpame por lo que está pasando y solo me dijo que estaba acostumbrada a esas estupideces. Lo peor es que yo fui el que dijo que se estaba separando y como no le di entrevistas a ellos entonces me están tirando muy mal” , explicó el actor.

El actor aseguró que este tipo de publicaciones sólo fomentan la violencia de género y no entiende cómo las personas la compran.

“Un hombre escribió poniendo a mi consuegra como a una cualquiera y a mi esposa como una mujer ignorante, no preparada, tonta y si algo tiene Gabriela es ser una mujer muy inteligente, es estudiada, es terapeuta”

Peniche mencionó que tanto su esposa Gabriela Ortiz como su consuegra Sharis Cid están bien y tranquilas a pesar de lo dicho en la publicación mexicana.