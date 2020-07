Johnny Depp, los demonios de una gran estrella de Hollywood

James Pheby/AFP

Londres, Reino Unido

Johnny Depp llegó al estrellato por su interpretación de personajes excéntricos como el protagonista de 'Piratas del Caribe' pero también tuvo que enfrentarse a sus demonios, como su ídolo Marlon Brando.

El juicio por difamación contra el tabloide británico The Sun del actor de 57 años ha puesto al descubierto su estilo de vida fastuoso y tumultuoso.

Las audiencias judiciales dieron lugar a largos debates sobre su consumo de alcohol y drogas y sobre su relación con la actriz Amber Heard.

Para limpiar su reputación frente al periódico, que lo calificó de marido violento, el actor puso en marcha un juicio que podría dañar su imagen tras 35 años de carrera, con una filmografía impresionante pero en la que no ganó ningún Óscar.

Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, en Kentucky, un estado del centro de Estados Unidos, y empezó en la música antes de actuar.

Empezó su carrera con 'A Nightmare on Elm Street' ('Pesadilla en Elm Street' en España y Perú - 1984), de Wes Craven. Su popularidad se disparó con su personaje de policía en la serie de televisión '21 Jump Street'.

En 1990 interpretó a 'Edward Scissorhands' ('El Joven Manos de Tijera' en hispanoamérica), un hombre con tijeras en vez de manos que trae magia a un pequeño pueblo.

Su sentido de la fantasía también le sirvió para interpretar al creador de Peter Pan, J. M. Barrie, en "Neverland" ('Descubriendo Nunca Jamás' - 2004), que le valió una nominación a los Óscar.

También interpretó a su héroe, el periodista y gran consumidor de estupefacientes, Hunter S. Thompson en "Fear and Loathing in Las Vegas" ('Miedo y Asco en Las Vegas' en España, 'Pánico y Locura en Las Vegas' en Hispanoamérica - 1998).

Fue en el rodaje de 'The Rum Diary' ('Diario de un Seductor'), en 2011, donde conoció a Amber Heard.

Depp es un actor polivalente que también interpretó papeles más sombríos, como el del detective infiltrado 'Donnie Brasco' (1997) o el de un traficante en 'Blow' (2001).

14 años con Vanessa Paradis

El blockbuster 'Piratas del Caribe', en el que interpreta a Jack Sparrow, un lobo de mar aficionado el ron, le dio una gran notoriedad.

Johnny Depp fue nominado tres veces al Óscar, entre ellas por su papel en 'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street' (2007), pero nunca se llevó la estatuilla.

Con frecuencia el actor volvió a la música y colaboró con Oasis, Alice Cooper y Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith.

Ante la justicia británica explicó que su antiguo gestor le dejó sin 650 millones de dólares que había acumulado desde la segunda y tercera partes de 'Piratas del Caribe'.

Sin embargo está habituado a una vida fastuosa y un día dijo que se gastaba 30,000 dólares al mes en vino.

En su vida personal Depp salió con varias celebridades, como la modelo británica Kate Moss.

En los años 1990, cuando salía con la actriz estadounidense Winona Ryder, se hizo un tatuaje que ponía "Winona forever" y que tras la ruptura transformó en "Wino forever" ("Alcohólico para siempre".

Durante 14 años estuvo con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, con la que tuvo una hija y un hijo. Rompieron en 2012.

Luego se casó con Amber Heard en 2015, una unión tumultuosa que se terminó en 2016. Se divorciaron en 2017.

La actriz habló de sus excesos y le acusó de violencia durante las audiencias del juicio en Londres. Sin embargo Johnny Depp negó cualquier tipo de violencia aunque reconoció que tomaba drogas.

Winona Ryder y Vanessa Paradis siempre le apoyaron. La cantante francesa le describió en un testimonio para el juicio como "un hombre y un padre amable, atento, generoso y no violento".

Depp iba a retomar el año que viene el papel del malvado Gellert Grindelwad en 'Fantastic Beasts and Where to Find Them', del mismo universo que Harry Potter.

Pero las acusaciones de Amber Heard contra él pusieron en duda su participación en la película.