¿Habrá crossover de Riverdale con la Sabrina de Netflix?

EUROPA PRESS

Madrid

El estreno de la tercera temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha dejado muchas preguntas sobre el futuro de la serie y cómo podría unirse al universo de cómics Archie. Esta franquicia comenzó en The CW con Riverdale y pronto se expandirá con el spin-off Katy Keene. Aunque muchos fans están ansiosos por ver un crossover entre la serie de Netflix y la de The CW, parece que por el momento no hay planes de hacerlo.

Camila Mendes, actriz que interpreta a Veronica Lodge en Riverdale, habló recientemente con Kevin Smith después de que su serie fuera renovada por una quinta temporada y se le preguntó sobre un posible crossover. "No, no lo creo porque es una serie de Netflix", explicó la intérprete. "Si estuviera en The CW creo que lo haríamos totalmente, creo que habrá crossover con Katy Keene, que saldrá pronto", explicó.

ComicBook.com habló previamente con el showrunner de Riverdale y de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, sobre un posible crossover, y dio algo más de esperanza a los seguidores.

"Bueno, sinceramente, es gracioso, soy fan de todo esto y me encantan los episodios crossover, pero creo que te golpeaste en la cabeza", dijo Aguirre-Sacasa. "Si alguna vez lo hiciéramos tendría que ser más significativo que un truco y realmente impulsar la historia hacia adelante. Creo absolutamente que hay un universo donde eso sucede, pero querríamos que realmente resonara y que fuera reflexivo, profundo y especial. Hay muchos easter eggs, alusiones a otros personajes de Archie en Sabrina y creo que es un elemento muy divertido", contó.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina llegó a Netflix el pasado 24 de enero con su tercera temporada de ocho episodios. Por su parte, Riverdale está emitiendo su cuarta entrega.