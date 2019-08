¿Se terminó la amistad? Selena Gómez ya no se habla con la amiga que le donó el riñón

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Hace dos años Selena Gómez tuvo que someterse a un trasplante de riñón como consecuencia del lupus que padece, los órganos de la cantante habían comenzado a fallar y por eso esta operación fue necesaria para salvarle la vida.

La responsable de ofrecerle el riñón que le faltaba fue la actriz y mejor amiga de Selena, Francia Raisa.

"No tengo palabras para describir de qué manera podría darle las gracias a mi bella amiga Francia Raisa. Me ha brindado el mejor regalo y sacrificio posible al donarme uno de sus riñones. Me siento tan bendecida... Te quiero mucho, hermana. El lupus sigue siendo una enfermedad de la que sabemos poco pero de la que seguimos haciendo progresos”, decía el mensaje de Selena en las redes sociales en ese momento.

La foto en la que aparecen las amigas en una cama de hospital mirándose la una a la otra se hizo viral en cuestión de horas y los meses siguientes fueron una sucesión de imágenes de ambas escribiéndose mensaje de amor en las redes al igual que en las entrevistas que daban en conjunto y por separado.

Sin embargo, Selena y Raisa no se hablan desde hace nueve meses, según el sitio estadounidense Radar Online. El motivo es que la actriz no está de acuerdo con el estilo de vida que la intérprete de “Same old love” está teniendo y que no respeta su salud.

De acuerdo con el sitio la superestrella había prometido dedicarse a llevar una vida saludable, no obstante, según la fuente hizo todo lo contrario.

“Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más pero ella lo hizo. Raisa la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía ‘se preocupa por ella y la ama’, pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raisa y desde octubre pasado ya no se hablan”, dijo la fuente cercana a ambas.

Radar Online compartió que Selena Gómez fue vista bebiendo alcohol en una hotel de Nueva York antes de internarse en una clínica psiquiátrica tras sufrir una crisis nerviosa que la llevó al hospital en dos ocasiones en menos de dos semanas.

Justo eso fue lo que le molestó a Francia Raisa y llamó la atención de su amiga, ya que se preocupa que su salud vuelva a decaer. "Se preocupa por ella y la ama. Le dijo que realmente estaba tomando decisiones poco saludables, y que estaba preocupada por ella”.

A Selena no le gustó nada la llamada de atención se su amiga y por ello según Radar Online, decidió sacarla de su vida. “Selena está en un mejor lugar ahora. Pero debido a todo lo que han vivido juntas, no sabe si podrá ser parte de la vida de Francia otra vez”.