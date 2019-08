Pamela Sued se une como conductora al reality show “Dominicana´s Got Talent”

View this post on Instagram

¡Pam??, pam??, pam??! Despedimos el mes con esta noticia?? y si no tienen el calendario a mano, sepan que Agosto es el único que los separa de la fiesta más grande del talento en República Dominicana??.????????? ????????? Y sí, ¡es oficial??!, @pamsued estará como anfitriona de #DominicanasGotTalent junto a @frankperozo . Una mujer espectacular que ocupa un lugarcito muy especial en el corazón de los dominicanos??. A lo largo de su carrera en el mundo de la comunicación??, se destaca como presentadora de televisión??, actriz??, productora?? y maestra de múltiples ceremonias??.????????? ????????? Vamos a darle su respectiva bienvenida con una mención en los comentarios????, queremos que reciba muchaaaaaaas notificaciones para sienta el calor de la comunidad más chula de todo instagram??. #DominicanasGotTalent #DominicanaTieneTalento #DGT El programa se transmite a partir de septiembre, los miércoles de 8 a 10PM por @colorvisionc9.