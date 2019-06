Kany García, una artista que cautiva con una propuesta real y social

Sue Helen Rodríguez / Carmelsy Confesor

Agradecimientos: Lidia Jiminian

Santo Domingo

Autenticidad y humildad, son dos atributos que revisten la persona de Encarnita García De Jesús, mejor conocida como Kany García. El romanticismo y el sentido social que le impregna a cada una de sus canciones son su sello de identidad y el diferenciador frente a otros artistas.

Su talento y sencillez quedan evidenciados en esta interesante entrevista que sostuvimos con esta reconocida cantautora que llena de orgullo a todos los latinos.

OH! Magazine: Quienes seguimos de cerca tu música, hemos vivido contigo tu evolución en el transcurso de estos 12 años de carrera. ¿Cómo sientes que ha sido este proceso?

K.G.: Bien natural, a veces uno está en un proceso que lo provoca personalmente, pero hay otras ocasiones que se presenta en el caminar y los discos marcan mucho este proceso. Es ahí que uno se da cuenta de lo grande que ha sido cada paso que vas dando. La música es ese hilo conductor que va mostrando ese proceso evolutivo que uno lo ha sentido natural, y quizás ha sido más abrupto de lo que es.

OH! Magazine: Este nuevo álbum se titula “Contra el viento”. ¿en contra de qué va Kany García?

K.G.: Este álbum es muy conceptual, y una de las piezas claves del concepto son las mujeres que realizan los intros de las canciones. La mujer siempre ha tenido que moverse a contra de viento para lograr cada uno de los derechos adquiridos. No me gusta eso de ir en contra de las cosas, pero cuando los vientos musicales no van de la mano de lo que es mi propuesta, toca caminar contra él o mejor dicho, toca ir a favor de lo que es mi música y lo que orgánicamente siento defender en ella.



OH! Magazine: Solo ha pasado un año de tu anterior álbum “Soy yo”, te encuentras en una etapa muy creativa de tu carrera. ¿Qué te inspira?

K. G.: Vivimos en un momento donde los sencillos son la orden del día, donde cada 15 días tenemos una nueva canción. Para mí, como compositora, es más complejo el presentar canciones y no una obra completa, por el hecho de que me gusta navegar en diferentes aguas y que la letra sea el hilo conductor, y siendo así, preferí entregar un álbum a la respuesta de los tiempos que vivimos, 11 canciones que muestran los diferentes rostros del camino que estoy haciendo como compositora.

OH! Magazine: “Contra el viento” cuenta con la introducción en cada canción de 10 mujeres. ¿Qué significado tienen en tu vida o en tu carrera estas valiosas mujeres?

K. G.: Los intros fueron sacados de entrevistas que ellas hicieron y de alguna forma ellas se alineaban con cada una de las canciones. Todas tienen un denominador común que me parecía poderoso. Todas son mujeres con carreras firmes y muy admiradas, pero en el momento de ser entrevistadas, muestran un lado muy vulnerable y esa humanidad que mostraron al ser entrevistadas, me pareció poderosa a la hora de acompañar las canciones.

OH! Magazine: ¿Cómo fue la creación de las ilustraciones que realizó el cantautor Joaquín Sabina para este disco? ¿te involucraste en el proceso o todo fue idea de Sabina?

K. G.: Fue todo una locura muy hermosa, él simplemente me pidió información del álbum y las canciones, pero tuvo libertad y liderazgo en el proceso. Para mi grata sorpresa, al hacerme entrega de sus obras, iban perfectas, acompañando el álbum en su totalidad. En esta parte no quise marcar mucha dirección, pues siendo el maestro que es Sabina, no tenía la menor duda que iba a entregar una bomba.

OH! Magazine: La anterior producción se titula “Yo soy”. ¿Cómo es Kany?

K. G.: Más o menos igual como lo que describe el álbum. Intento ser lo más sencilla posible de lo que es ser creativo, de lo que es hacer música, dentro de todo el drama que existe en esta industria, por eso digo ‘intento’; intento tener un compromiso social que vaya de la mano con la música, que entretenga, que tenga romance y que tenga ese balance, y creo que eso es lo que describe a Kany a nivel personal y va muy de la mano con esta propuesta musical. Hay artistas que han creado personajes; en mi caso, es el mismo personaje quien va a dormir en la noche.

OH! Magazine: El primer sencillo del álbum “Yo soy”, es “Para siempre”. ¿Qué es para siempre en la vida de Kany García?

K. G.: Muchas cosas, quizás más de las que uno cree, porque a veces uno utiliza esa palabra menos de lo que se pudiera. Para mí, por ejemplo, la familia es para siempre, la raíz de uno, el hecho de haber nacido en Puerto Rico, eso me lleva a un sinnúmero de tradiciones y culturas, y eso lo llevo conmigo sin importar que ahora mismo vivo en Miami, que en este momento vivo realidades diferentes. La buena música va a durar para siempre, sin importar el tiempo.

OH! Magazine: Tienes un tema bossanova que se titula “Sácala a bailar” que habla sobre el bullying, ¿Qué te ha tocado sacar a bailar en lo personal y profesional?

K. G.: Un montón de cosas. En lo personal, he tenido que luchar mucho con mi timidez. Soy más tímida de lo que la gente piensa y la seguridad es algo que he tenido que sacar a bailar, en lo profesional, la defensa de mi propuesta musical con personas que a veces te hacen la mejor pregunta y a veces te hacen preguntas incómodas. Esa bandera de no dejarme llevar con la idea de coquetear, de abandonar lo que hago musicalmente e irme quizás por otro tipo de corrientes que serían más sencillas para mí.

OH! Magazine: ¿Qué te impulsó a probar distintos géneros

K. G.: En la vida, en un solo día, uno vive tantos y tantos momentos diferentes, que es imposible que tú tengas un disco del 1 al 10 exactamente igual, al menos en mi caso. Se trata de encontrar música para todos, esos estados de ánimos que uno vive en un solo día.

OH! Magazine: Podrías decirnos dos canciones con las cuales te identifiques

K. G.: Que viva la gente, porque amo esa canción y creo que la cantaré siempre y Para siempre, porque le debo demasiado a esa canción, hay canciones que se transforman y yo creo que en la vida no permanece un mismo sentimiento cuando hay una canción, y esa canción la escribí por unas razones y cuando la grabé, me llegaron nuevas razones, y la gente la ha convertido en el éxito que ahora es.

OH! Magazine: ¿Cómo surgió la canción “Banana papaya”?

K. G.: En el álbum Yo soy, es la canción más empoderada, es la que abre una puerta para seguir hablando del tema. Surgió de una idea que se transformó, porque cuando René aceptó la invitación para la colaboración dijo: “Quiero que hagamos la canción desde cero”, y yo ya había acabado el álbum. Para esta canción buscamos un dj, para no regresar al estudio y con la pista que hizo dj Trujo, nos encerramos por dos días a escribir la canción, por esto es tan distinta a lo que yo hago.

OH! Magazine: ¿Cómo ves el feminismo en la música?

K. G.: Cada vez se está hablando más, cada vez hay más mujeres cantautoras, más poder y cada vez la gente está entendiendo de qué se trata el feminismo, porque no es otra cosa más que derechos humanos, es ponerle una cara a los derechos, la cara de la mujer, la cara de una igualdad que aún no acabamos de lograr.

OH! Magazine: ¿Qué es lo más lindo que has hecho por amor?

K. G.: Mi papá estaba en etapa terminal de cáncer y me lo llevé a dar un paseo en helicóptero por todo Puerto Rico, porque era su sueño y pude cumplir su deseo antes de que falleciera.