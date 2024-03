Participación Ciudadana: Frente a la Policía Militar Electoral se compró y vendió cédulas

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez Padilla, instó a la Junta Central Electoral (JCE) que, de cara a las elecciones del 19 de mayo, debe buscar la manera de parar lo ocurrido en las afueras de los centros de votación en los comicios municipales pasados, afirmando que en esos lugares había una abierta campaña electoral de todos los partidos.

Sánchez Padilla recordó que eso es un delito electoral, además de que la Ley prohíbe que no puede haber aglomeración de personas, ajenas al proceso de votación, por lo menos a 20 metros del lugar donde se está sufragando.

Entrevistada en el programa D´Agenda, insistió que la Junta tiene que tomar medidas para evitar ese “derroche” de propaganda que se montó desde el día anterior a las votaciones del 18 de febrero, actuando de acuerdo con lo que establece la Ley.

Sostuvo que otra recomendación que hacen al órgano comicial es sobre el entrenamiento de la Policía Militar Electoral, asegurando que en las pasadas votaciones, se limitó a lo que pasó a lo interno de los recintos.

“Sin embargo, frente a la cara de ellos, frente a la puerta de los recintos, se veían una gran cantidad de personas que no estaban en filas para votar, estaban haciendo campaña, comprando y vendiendo cédulas, que fue obvio a los ojos de todo el mundo”, reprochó.

“Son puntos para mejorar, a corregir y, por ejemplo, a casi nadie le prohibieron entrar con celulares a los centros de votación, yo entré con el mío, aunque se de personas que no le permitieron entrar con dichos dispositivos a sus recintos, no fue una constante el que no se entrara con celular, como debe ser”, deploró.

Sánchez Padilla indicó que por eso se pudo observar a un joven que grabó con su celular su voto y lo subió a las redes sociales.

No obstante a las observaciones anteriores, Participación Ciudadana felicitó a la JCE por haber hecho un “trabajo extraordinario” en cuanto a la organización de las pasadas elecciones.

SOBRE CONANI

Sánchez calificó como indignante e inaceptable las denuncias que se han hecho sobre maltratos y violaciones a menores en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

“Indiscutiblemente, ya le toca a la Procuraduría Fiscal investigar esa denuncia que ha hecho responsablemente Nuria Piera, porque una situación como esa ninguna sociedad puede permitirse que suceda, con una institución del Estado que tiene el deber de proteger la niñez, eso es totalmente inaceptable, es indignante que pasen esas cosas y que sean pasadas por alto”, reclamó.