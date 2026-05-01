Sinner avanza a final de Madrid tras deshacerse de Fils por su triunfo 350

El número uno mundial Jannik Sinner estiró a 22 su racha de victorias al vencer el jueves por 6-2, 6-4 a Arthur Filspara alcanzar la final del Abierto de Madrid.

La victoria número 350 de su carrera transformó al italiano en el primer hombre nacido en la década de 2000 en alcanzar ese hito.

“Estoy muy contento con el rendimiento general de hoy. Estoy intentando jugar el mejor tenis posible”, dijo Sinner. “Hoy ha sido un buen día sobre la pista”, dijo Sinner en una entrevista a pie de cancha después de una semifinal en la que no afrontó ni un punto de quiebre.

Sinner, que intenta convertirse en el primer hombre en conquistar cinco torneos de la serie Masters 1000 consecutivos, se medirá con el tercero del ranking Alexander Zverev o con el belga Alexander Blockx en la final del domingo.

Con la victoria del viernes, Sinner también se unió a una lista de élite: es el cuarto y el más joven en alcanzar las finales en los nueve torneos Masters 1000, después de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El número uno del mundo quebró el servicio de Fils dos veces en el primer set y estuvo bajo presión con un 30-30 en el sexto juego del segundo set, antes de mantener su saque con dos aces consecutivos para ponerse 3-3.

Sinner consiguió el quiebre clave con un ganador de revés paralelo para tomar ventaja de 5-4, antes de cerrar el partido con su servicio ante el francés.

La racha ganadora de Sinner ha incluido títulos en Indian Wells, Miami y Monte Carlo.

En el cuadro femenino, Mirra Andreeva se enfrentará a Marta Kostyuk en la final del sábado.