La Unphu rinde homenaje a Miranda y a Villalona en inauguración Juegos Intramuros

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) en la inauguración de sus Juegos Deportivos Intramuros Copa Seaboard, rindió un cálido homenaje a dos grandes atletas del recinto estudiantil; Rolando Miranda y Rafael Villalona Calero.

El acto de tributo a Miranda y a Villalona se dio en medio de la inauguración de los Juegos Intramuros este jueves, en la cancha de la universidad, evento encabezado por el rector Miguel Fiallo, entre otros directivos del recinto.

Los Juegos Intramuros es una iniciativa que forma parte de la agenda conmemorativa de su 60 aniversario institucional y que busca fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y el espíritu universitario a través del deporte.

Visiblemente emocionados, tanto Miranda como Villalona se sintieron muy felices por ser reconocidos por la Unphu, su alma mater. El profesor Miranda fue director deportivo de la universidad por muchos años, a quien también le dedican el evento; mientras que Villalona fue uno de los mejores atletas de béisbol y egresado como ingeniero civil.