Inician este sábado el Centroamericano de Boliche en el Sebelén Bowling Center

El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche se iniciará este sábado, cuando competirán representantes de más de diez naciones en busca de los primeros lugares, justa que se llevará a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center donde actuarán los jugadores más destacados de los países participantes

La ceremonia inaugural se llevará a cabo hoy a las 1:45 de la tarde con el desfile de todos los atletas participantes, representando a las diferentes naciones . Las competencias comenzarán mañana con tres rodas, a partir de las 9 de la mañana.

Los detalles del evento internacional, fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén y Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, además organizadora de la justa,

“Este será el mayor evento de boliche que celebramos en el país y es una antesala de con mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”. Dijo Soyo. Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior.

Un total de diez países estarán presentes en el evento, que reunirá a destacados jugadores de la región. La delegación dominicana estará compuesta por 40 atletas, entre los que se destacan los veteranos Rolando y su hijo Rolly Sebelén, Hilton Núñez, Julio Goris y Rosanna García. Asimismo, figuran figuras del deporte como Miguel Vásquez y Luis Pérez, junto a la nueva generación integrada por Paula Morin, Layla Dhawahra, Ernesto Henríquez y Manuel Ortega. En total, se espera la participación de 210 atletas, quienes competirán en las modalidades de individual, dobles y equipos. Los países participantes son Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Perú como país invitado, y los anfitriones República Dominicana.